名人帶路逛華埠╱王Christine：中式料理健康新選擇

宏安以豆腐、豆花和糖糕著稱。(取自宏安臉書)

傳統認為中式食物油膩、調味重，但其實中式料理也能夠吃得很健康；喜愛健康蔬食生活的華裔美食 作家王Christine，在華埠 的「名人帶你吃」系列中，推薦十個店家，提供民眾造訪華埠的健康選擇。

華裔美食作家王Christine，教導民眾如何在華埠享受美食，也能吃的美味又健康。(取自王Christine臉書)

「宏安」年輕人也愛吃豆腐

擁有將近90年歷史的華埠老字號「宏安」小吃店(Fong On)，以豆腐、豆花和糖糕著稱；在經歷許多大風大浪後，2019年於地威臣街(Division St.)81號重開，由第三代經營，並將傳統的老字號創新，以吸引更多年輕消費者。

王Christine說，「宏安」有最好的家常手工豆腐、豆花甜點、糖糕以及豆漿，她最愛的就是能夠買到非基因改造的新鮮豆腐，更棒的是豆腐的包裝沒有塑膠，不會對環境造成污染。

蘑菇懶人漢堡，是Fat Choy的招牌料理。(取自Fat Choy Instagram)

「Fat Choy」健康美味純素菜

王Christine說，華埠不缺乏健康、美味的食物，其中她最愛的店、位於布隆街(Broome St.)250號的「Fat Choy」，就有中式純素的菜色選擇，「每一口都能夠品嚐到食材的美味以及口感」；該店將中式料理創新，用純素的中式食材重新詮釋，像是一般的年糕、青江菜、手拍黃瓜等，經過廚師的巧手，轉變成一道道美味又健康的食物。

王Christine推薦「Fat Choy」的主廚特餐「蘑菇懶人漢堡」(Mushroom Sloppy)、「油炸椒鹽花椰菜」、「蔬菜豆子飯」，還有「巧克力黑芝麻甜甜圈搭配斑蘭葉沾醬」；「蘑菇懶人漢堡」是由廚師自製的芝麻包搭配鮮嫩多汁的香菇，以及中式沙拉，在社群媒體、美食平台上都相當受到歡迎。

富貴樓有許多純素及素食點心選擇。(取自富貴樓臉書)

「富貴樓」純素港式飲茶

誰說吃素就不能吃港式飲茶？東百老匯5號的「富貴樓」(Dim Sum Go Go)總能讓王Christine品嚐到家的味道，還有很多提供給純素和素食主義者吃的港式點心。

曼谷雜貨中心有各式新鮮泰國食材。(記者顏嘉瑩/攝影)

「曼谷雜貨中心」泰式食材最新鮮

在吃完了健康豐盛的午餐後，華埠也有不少超市可購買新鮮食材，王Christine推薦位於莫斯科街(Mosco St.)104號的「曼谷雜貨中心」(Bangkok Center Grocery)；該店面積不大，卻有各種新鮮泰式食材，包括泰國 青檸葉、泰國茄子、南薑、泰國香米、紫莓香米(rice berry)和羅望子醬(tamarind paste)。

位於堅尼路和茂比利街交口的水果攤，是王Christine採買水果的地方。(記者顏嘉瑩/攝影)

新鮮水果 這裡應有盡有

另外在華埠的堅尼路(Canal St.)和茂比利街(Mulberry St.)交口，還有不少販賣新鮮水果的小販，水果種類從蘋果、香蕉到火龍果、百香果、紅毛丹、木瓜等熱帶水果應有盡有；如果想要經濟實惠的選擇，王Christine說，買水果來這裡準沒錯，有時候他們還會有許多碰撞受傷的瑕疵水果，以超便宜價格販售。

王Christine每年農曆年前，都會到「嘉禾」這間小小窄窄的店面，挑選紅包袋。(記者顏嘉瑩/攝影)

「嘉禾」傳統文具好選擇

想要買到更傳統的中式文具，在勿街74-B號的文具店「嘉禾」(Good Field Trading)也是好選擇，王Christine說，每年農曆年前，她都會到這間小小窄窄的店面，挑選紅包袋。

王Christine說，每次在嘉麗髮型屋剪完頭髮，都能獲得稱讚。(記者顏嘉瑩/攝影)

「嘉麗髮型屋」剪髮佛心價

另外王Christine也推薦位於披露街(Pell St.)上的髮型屋；她表示自己到「嘉麗髮型屋」理髮已多年，她的髮型師有55年的剪髮經驗，每次剪完頭髮都受到好評，而且每次只要15元，「是最好的投資」。

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