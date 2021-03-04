SBS局長訪法拉盛 了解商家新挑戰

多瑞斯(右)3日第四次走訪法拉盛的小商家，了解他們面臨的困境。(記者牟蘭／攝影)

疫情 爆發後，市小商業服務局(SBS)局長多瑞斯(Jonnel Doris)第四次走訪法拉盛 時表示，超過60%的小商家致電求助當局如何重新營業，他與多家成功申請政府補助的商家溝通，了解政府的補助是否緩解其財政壓力，及面臨哪些新挑戰，希望為商家帶來最新資訊。

市議員顧雅明與法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧等3日陪同多瑞斯，走訪法拉盛市中心多家小商家，宣導政府相關補助項目，並查看小商家的現況，了解他們面臨的新困境。

多瑞斯說，疫情前他曾在法拉盛喜來登大酒店召開會議，邀請數千名小商家與會，讓更多商家了解當地經濟發展；疫情後，他已走訪當地四次，聆聽商家因法拉盛公車專用道實施對生意帶來負面影響，他承諾將代表商家發聲，尋求解決方案。

多瑞斯表示，根據市小商業服務局的統計，疫情趨緩後，有超過60%的小商家詢問當局如何重啟生意，一些商家因不懂英文及當地法規，錯過申請政府補助，無法繼續營業；他當日走訪多家熬過疫情高峰期、繼續營業的小商家，詢問這些商家所面臨新挑戰。

在羅斯福大道經營眼鏡店的夏洋表示，去年疫情爆發暫時關店兩個半月，去年4月因房租等壓力，他決定重新營業，並申請政府「經濟受損災難貸款 」(EIDL)，提交報稅紀錄與薪資單後，獲得千元補助，之後申請「薪資保護貸款計畫」(PPP)也已獲批，「我們是小店，(這些補助)非常重要」。

法拉盛40路的「 一芳」水果茶經理歐長非表示，去年老闆向政府申請小商家經濟補助項目，獲得7000到8000元，緩解了該店的財政壓力；他說，雖然目前生意只恢復30%，員工也從原本五人減為三人，但他們有信心生意會早日恢復。