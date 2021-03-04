台灣小吃店競得市府合約 撐過疫期至暗時刻

李師傅(右)疫情期間為完成市府的合約，向市府指定的長者機構烹飪並運送便當。(黃向臻提供)

作為少數族裔和女性企業(MWBE)認證商家之一，在法拉盛 40路經營餐廳的黃向臻，去年疫情 高峰期競標獲得政府逾22萬元的合同，他與店員沒有停業一天，堅持為政府指定的長者機構提供便當；他說，這個特別的經歷，不僅讓自己的店渡過經濟至暗時刻，還以另一種方式幫助社區抗疫。

在香港長大的黃向臻，父母曾在紐約上州 經營餐廳，他於三年前看中法拉盛市中心的客源與交通，在40路開設台灣小吃店「霸王別姬」，主營炸雞；他說，因自己平日注重報稅，聽聞市小商業服務局(SBS)推廣少數族裔和女性企業認證，立即註冊申請，提交所需文件後，兩周獲批。

黃向臻表示，去年2月開始，新冠疫情肆虐紐約，法拉盛許多商家暫時停業，40路整條街幾乎只有他與另一家上海餐廳的老闆堅持營業，生意一落千丈，只能靠外賣支持，「一到下午4時，整條街都空了」。

因自家店是少數族裔和女性企業認證商家，黃向臻說，去年疫情剛爆發時，他收到政府邀約，加入競標市府訂單，並以22萬8000元拿下合同，去年4月中開始向市府指定的長者機構提供便當。

黃向臻表示，為向長者提供符合市府健康要求的餐食，他與曼哈頓Simple NYC餐廳合作，該餐廳主廚李師傅提供專業意見，自家店從炸雞轉攻健康便當；他與八名雇員起初每天準備400份餐食，隨著訂單增加，他加雇十名員工，每天準備三餐、共900份餐食。

疫情高峰期許多超市關門，黃向臻說，他必須每天上午5時30分起床，親自採買、運貨，雖然辛苦，但身邊親友包括房東的支持，讓他咬牙堅持，「這是一個正能量的事，房東免了我一個月房租」。

黃向臻表示，他於去年11月完成市府第一階段合約，重新經營自家炸雞店；他說，雖然疫情趨緩，老主顧也陸續上門，但生意較去年同期下降超過60%，但他對未來仍充滿信心，期盼民眾接種新冠疫苗，疫情早日結束。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，市府每年提供數億元，向少數族裔和女性企業認證商家提供合約，但華裔商家因不諳英文，缺少報稅等財政紀錄，較少申請這項認證，錯失商機；他鼓勵華裔商家做好報稅紀錄，有需要者請登錄網頁https://www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/certify-with-the-city.page查看詳情。