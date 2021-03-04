我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

疫情重創紐約市經濟 2025都難復元

記者洪群超／紐約報導
市獨立預算辦公室最新報告指出，紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水平。（記者洪群超/攝影）
市獨立預算辦公室最新報告指出，紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水平。（記者洪群超/攝影）

市獨立預算辦公室(NYC Independent Budget Office)日前對紐約市未來經濟發展前景發表報告，以「緩慢和脆弱」(slow and fragile)總結新冠疫情後的復甦前景；報告指出，紐約市經濟很大程度依賴消費行業、旅遊業及商業地產，疫情下都遭重創且未來恢復緩慢，而全市恐到2025年都無望恢復到疫前水平。

該辦公室日前發表「紐約市經濟前景：緩慢和脆弱的復甦」(Outlook for the City’s Economy: A Slow and Fragile Recovery)報告，分析指出新冠疫情給紐約市經濟造成前所未有的嚴重衝擊；2020年，全市共失去55萬7000多個工作崗位，而這已是2020年最後幾個月內，因紓困計畫生效、經濟力挽狂瀾般快速復甦後的最好結果，否則失去的工作崗位將達88萬9000個。

報告指出，隨著疫情好轉，疫苗接種人群擴大，全市經濟各領域從今年1月起，都在穩步復甦，各行各業工作崗位也都呈增加趨勢，預計會持續保持正向增長；然而，變種新冠病毒所帶來的不確定性，給紐約市經濟復甦蒙上陰影。

報告認為，市長白思豪提出旨在復興經濟的170億元市府投資基建工程項目，是刺激全市經濟增長的一大動力；然而，作為紐約市經濟重要支柱的旅遊業、消費行業及地產，恐仍復甦緩慢，進而影響到全市整體的經濟復甦。

報告指出，居高不下的失業率是經濟復甦需解決的首要問題。疫情之下，醫療健保、科技、信息等行業的工作崗位增長快速；然而，餐館、零售、行政支持等服務行業自疫情以來工作崗位萎縮迅速，如今恢復緩慢；奢侈品消費和酒店業的工作崗位則幾面臨從斷崖式觸底，到如今緩慢回升，預計直到2025年，恢復的工作崗位仍比疫情前少23.2%。

報告指出，未來五年內，全市經濟、就業崗位會繼續增長，但恐至2025年，整體情況都無法恢復到疫情前的水平。

市獨立預算辦公室最新報告指出，紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水...
市獨立預算辦公室最新報告指出，紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水平。（記者洪群超/攝影）

紐約市 疫情 紓困

上一則

台灣小吃店競得市府合約 撐過疫期至暗時刻

下一則

性騷醜聞後首亮相 葛謨再道歉拒辭職

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
新州補習班詐取紐約市課後輔導經費 聯邦罰百萬元

新州補習班詐取紐約市課後輔導經費 聯邦罰百萬元
紐約市就業率和經濟 恐到2025年都難恢復

紐約市就業率和經濟 恐到2025年都難恢復
紐約華男 地鐵站遭攻擊 疑又是仇恨亞裔犯罪

紐約華男 地鐵站遭攻擊 疑又是仇恨亞裔犯罪
3接種點夜間服務 白思豪：我打嬌生疫苗

3接種點夜間服務 白思豪：我打嬌生疫苗
大酒樓都不開 華埠每周流失萬人

大酒樓都不開 華埠每周流失萬人

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆