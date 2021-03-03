台灣導演鍾孟宏作品「醫生」 入選紐約MoMA回顧影展

台灣導演鍾孟宏2006年紀錄長片「醫生」入選紐約現代藝術博物館（MoMA）「紀錄片雙周影展」20周年回顧系列。圖為劇照。(甜蜜生活製作公司提供／中央社)

紐約現代藝術博物館（MoMA）3月將以虛擬電影院 形式，播映10部過去20年曾入選MoMA紀錄片雙周影展 的經典作品，台灣 導演鍾孟宏2006年紀錄長片「醫生」是其中之一。

「醫生」為鍾孟宏首部紀錄長片，描述一位來自竹東的旅美放射腫瘤科醫師，在治療秘魯籍癌症病童過程中回顧走過喪子之痛的切身經歷，2008年入選MoMA「紀錄片雙周影展」（Doc Fortnight）。

全片以黑白影像呈現，配樂選用巴哈古典樂、拉丁音樂及約翰凱吉（John Cage）現代音樂，有如一首哀悼青春早逝的生命輓歌，為台灣紀錄片類型再創新局。

來源：TaiwnCinema YouTube

「醫生」2005年獲行政院新聞局國產電影長片輔導金補助，隔年在台灣院線上映，是當年最賣座紀錄片，且獲獎不斷，包括台北電影獎最佳紀錄片及台灣國際紀錄片雙年展亞洲獎優等獎、最佳觀眾票選獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片。

「紀錄片雙周影展」是MoMA年度盛事，自2001年首辦至今，每年網羅來自世界各地的紀錄片，秉持嚴格選片原則，探討人性、環境、身分認同、社會及科技轉變等議題，並見證數位科技如何改變紀錄片攝製。

MoMA慶祝影展20周年而選映的10部影片，闡述人們調適21世紀生活的多元跨域故事，「醫生」名列其中，將與美國觀眾分享鍾孟宏冷冽敘事風格中傳遞的親情溫暖。

MoMA紀錄片雙周影展20周年回顧系列將於美東時間4日開跑。「醫生」預定從11日放映至17日，供MoMA會員線上觀賞。

除「醫生」外，回顧系列還網羅美國導演琳恩薩克斯（Lynne Sachs）2001年作品「火焰調查」（Investigation of a Flame）、阿富汗導演夏哈芭努薩戴特（Shahrbanoo Sadat）2016年作品「山塵拂過童年牧歌」（Wolf and Sheep）等片，共同見證20年來全世界最前衛作品的轉變。