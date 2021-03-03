員工抗議關堂食 金豐：我們都是受害者

金豐員工參與的318工會，在華埠大東銀行門外示威。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 老字號金豐大酒樓將在3月7日永久關閉位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的堂食，有餐飲業工人組成的318工會，2日上午在堅尼路大東銀行門外示威，抗議房東 諸氏家族「迫遷」金豐，摧毀華埠餐飲業「命脈」；金豐負責人則表示，已經多次強調關閉堂食的決定實屬無奈，無論房東、業主還是員工，「每個人都是疫情 的受害者。」

影音來源：記者張晨

當日有近50人參與示威，高舉「諸氏父子為富不仁」、「停止摧毀唐人街」等標語，控訴雇主和房東令自己幾十年辛苦付之一炬。

1997年起就在金豐擔任售點員的譚珍表示，24年來她依靠這份工作賺取生活費，自去年3月10日防疫限令開始就一直待業在家，年過半百的她本想今年疫情好轉且接種疫苗後能重返崗位，但沒想到「原本好好的飯碗卻被人打碎」。

在金豐擁有16年工作經驗的陳良表示，疫情前，前廳員工每天約有60人，但疫情後即使堂食容客量增加到35%，周末也只有六個人上班；「我本是這幸運的六人之一，但現在一分錢也沒得賺了。」

318工會主席馬維林表示，金豐不僅是一家餐廳，也是華埠的形象和經濟命脈，更牽動了180名員工的命運；金豐是華埠第一家，也是唯一擁有工會的餐廳，「我們要求雇主、房東與工會合作，以確保餐廳繼續在社區中發揮標誌性作用。」

金豐業者藍兆文表示，疫情導致營業額下滑了85%，無力再承擔三樓超過2萬5000平方呎、能容納千人的室內場地租金，但後廚還會繼續運營，為戶外用餐及外賣外帶的食客提供美味。

藍兆文在接受採訪時連連搖頭，他說沒有人想要和工會和員工做對，自宣布取消堂食以來多方壓力接踵而至，但因為疫情持續，餐廳不再具備承接大型活動的條件，財務狀況也每況愈下；「政府沒有給業主和房東有效且及時的經濟補助。」他說，無論是房東、業主還是員工，「每個人都是疫情的受害者。」

藍兆文表示，金豐與諸家簽訂的租賃合同是由他的祖父簽約，有效期至2023年。