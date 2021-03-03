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德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

大酒樓都不開 華埠每周流失萬人

記者張晨／紐約報導
華埠大型酒樓紛關閉，恐單周恐失萬人客流。(記者張晨/攝影)
華埠大型酒樓紛關閉，恐單周恐失萬人客流。(記者張晨/攝影)

新冠疫情在紐約爆發已一年，如今曼哈頓華埠幾家知名大酒樓幾乎無一開業，疫情下的經營模式已悄然改變；社區人士認為，大型聚會場所紛紛倒下，以餐飲業帶動的華埠社區，一周就恐失去萬人客流。

除金豐大酒樓外，東百老匯知名中餐酒樓麒麟金閣也宣布1日起暫停營業直至另行通知；酒樓董事局表示，將利用歇業期間安排員工接種新冠肺炎疫苗、修繕並更新設備，以因應未來室內用餐需求。

紐約市自上月26日起，擴大餐館堂食客容量至35%，而麒麟金閣當時也宣布隔日重開位於二樓的宴會廳，強調室內宴會廳已重新修繕，改善空調系統並加強消毒，沒想到在短短經營幾天後，又宣布暫停營業。

社區人士表示，像金豐和麒麟金閣這樣的大型聚會場地，在疫情前通常靠活動維持而並非散客，從年頭的社團春宴、非營利組織的籌款、下半年的婚禮以及政客競選答謝等均由他們承接；如今大型酒樓關閉堂食，華埠雖漸漸復甦，但仍可在單周失去萬人客源。

華埠商改區行政總監陳作舟對紐約市大型餐飲業的前景抱有信心，他表示，許多餐廳雖受疫情影響仍處於冬眠期，但疫情遲早會過去，社團慶祝、舉辦婚禮及人們聊天飲茶等日常社交活動必定會再次回歸，需求可望帶動產業復甦。

紐約中華公所主席于金山則表示，金豐關閉堂食，反映出餐飲業目前無法突破的瓶頸，即使擁有40多年歷史的老店也同樣面臨嚴峻挑戰，但「機遇與挑戰並存」，期望老牌餐飲回歸的同時，相信未來將有更多新血加入華埠。

紐約市 華埠 疫情

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