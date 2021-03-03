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金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

喜劇俱樂部重開無期 狀告州長違憲

記者金春香／紐約報導

紐約市電影院上周五已可重開，但喜劇俱樂部何時重開仍無消息，位於曼哈頓上西城的喜劇俱樂部「Stand Up New York」日前狀告州長葛謨(Andrew Cuomo)，稱其近一年前要求關閉俱樂部的行政令違憲，要求法院頒布禁制令，阻止該行政令繼續生效。

「Stand Up New York」2日在紐約南區聯邦法院狀告州府，稱電影院即將重開，而與該俱樂部表演場地類似的多檔綜藝脫口秀節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)、「Jimmy Fallon's talk show」可以回歸，大型婚禮也將可以開始舉辦，喜劇俱樂部也應被准許重開。

訴狀指出，電影院、爵士樂餐廳劇場、教堂、賭場、保齡球場、體育場所、博物館、水族館、健身房都可以重開，但喜劇俱樂部卻不在其列，這種不平等的政策命令，剝奪了第14修正案賦予他們的平等保護權利，要求法院頒布禁令，阻止州府行政令繼續生效。

「Stand Up New York」俱樂部老闆Dani Zoldan表示，看到周圍很多商家都可以重開，俱樂部仍無法開門，令他感到非常沮喪，如果再無法開放，這些小型劇院很可能會被迫永久關閉。

疫情期間，Zoldan的俱樂部曾在室外及地鐵上提供演出，但近一年過去，他們仍未得到州府或聯邦任何重開相關指引。

去年10月，曼哈頓多家喜劇俱樂部曾在紐約南區聯邦地方法院提起訴訟，挑戰州府和市府的防疫限制令，要求法院推翻州府對劇院重開的禁令。

電影院 紐約市 曼哈頓

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