我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

華埠又一大酒樓 麒麟金閣暫停營業

記者顏嘉瑩／紐約報導
麒麟金閣在疫情恢復營業期間拓展外賣及戶外用餐；其宣布從1日起暫停營業。(記者顏嘉瑩/攝影)
麒麟金閣在疫情恢復營業期間拓展外賣及戶外用餐；其宣布從1日起暫停營業。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠又一知名中餐酒樓「麒麟金閣」，宣布從1日起暫停營業直至另行通知，酒樓董事局表示，將利用歇業期間安排員工接種新冠肺炎疫苗、修繕並更新設備，以因應未來室內用餐需求；自新冠疫情在紐約爆發已整整一年，華埠原有的幾大知名大酒樓幾乎無一開業。

麒麟金閣董事局於2月28日晚通過社群媒體表示，決定從1日起臨時暫停營業，直至另行通知；公告指出，「紐約市餐飲業符合接種疫苗的條件，我們將利用這一段時間，安排全體員工接種疫苗。我們還將修繕運轉多年的廚房，更換老舊的設施，以滿足接下來更旺盛的室內就餐需求。」

對於未來重新開業後的規畫，公告則表示，將改進顧客的預定流程，能夠更高效的為客人安排位置和場地，方便客人能夠更簡單快捷的享受美食。

麒麟金閣自去年疫情和緩後恢復營業，為了增加食客安全，將點心部搬到一樓店面，提供客人外賣或戶外用餐的選擇，天氣轉涼後更購入多台暖氣為顧客保暖，每到假日都吸引不少人前來飲茶；紐約市自上月26日起，擴大餐館堂食客容量至35%，而麒麟金閣當時也宣布，於隔日重開位於二樓的宴會廳，強調室內宴會廳已重新修繕，改善空調系統並加強消毒，沒想到在短短經營幾天後，又再宣布臨時暫停營業。

上月華埠另一知名大酒樓「金豐大酒樓」也宣布將於本月永久關閉位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的堂食，其他大型酒樓包括新怡東大酒樓、永泰海鮮酒樓則沒挺過疫情，永久歇業，喜運來大酒家也從疫情開始關閉至今。

大型酒樓在疫情間遇到的困難，除了堂食備受限制，人力與租金也是一大問題，位於勿街(Mott St.)上的「東來大酒家」董事長陳子強表示，華埠酒樓主要靠社團派對、宴會等維持收入，疫情讓這些收入頓失，而酒樓占地大、房租貴，零星的外賣根本無法支撐成本。

另外，雖然提供戶外用餐的酒樓販售的菜品沒有像正常營運時多，但一旦開放對外營業，「不是廚房開一點點就好，要請回來的員工也多，長時間入不敷出，任誰都撐不住。」

麒麟金閣在疫情恢復營業期間拓展外賣及戶外用餐；其宣布從1日起暫停營業。(記者顏嘉...
麒麟金閣在疫情恢復營業期間拓展外賣及戶外用餐；其宣布從1日起暫停營業。(記者顏嘉瑩/攝影)
麒麟金閣宣布從今日起暫停營業直至另行通知。(取自麒麟金閣臉書)
麒麟金閣宣布從今日起暫停營業直至另行通知。(取自麒麟金閣臉書)

疫情 紐約市 華埠

上一則

小商家疫期輕度違規 罰款擬退

下一則

紐約地鐵「殺死中國佬」塗鴉 市警：已通知MTA清理

延伸閱讀

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠
嬌生疫苗被當次等疫苗？專家闢謠：4關鍵不同

嬌生疫苗被當次等疫苗？專家闢謠：4關鍵不同
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗

紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗
COVAX機制免費提供窮國疫苗 迦納總統接種第一人

COVAX機制免費提供窮國疫苗 迦納總統接種第一人
未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業