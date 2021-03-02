華埠又一大酒樓 麒麟金閣暫停營業

麒麟金閣在疫情恢復營業期間拓展外賣及戶外用餐；其宣布從1日起暫停營業。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 又一知名中餐酒樓「麒麟金閣」，宣布從1日起暫停營業直至另行通知，酒樓董事局表示，將利用歇業期間安排員工接種新冠肺炎疫苗、修繕並更新設備，以因應未來室內用餐需求；自新冠疫情 在紐約爆發已整整一年，華埠原有的幾大知名大酒樓幾乎無一開業。

麒麟金閣董事局於2月28日晚通過社群媒體表示，決定從1日起臨時暫停營業，直至另行通知；公告指出，「紐約市 餐飲業符合接種疫苗的條件，我們將利用這一段時間，安排全體員工接種疫苗。我們還將修繕運轉多年的廚房，更換老舊的設施，以滿足接下來更旺盛的室內就餐需求。」

對於未來重新開業後的規畫，公告則表示，將改進顧客的預定流程，能夠更高效的為客人安排位置和場地，方便客人能夠更簡單快捷的享受美食。

麒麟金閣自去年疫情和緩後恢復營業，為了增加食客安全，將點心部搬到一樓店面，提供客人外賣或戶外用餐的選擇，天氣轉涼後更購入多台暖氣為顧客保暖，每到假日都吸引不少人前來飲茶；紐約市自上月26日起，擴大餐館堂食客容量至35%，而麒麟金閣當時也宣布，於隔日重開位於二樓的宴會廳，強調室內宴會廳已重新修繕，改善空調系統並加強消毒，沒想到在短短經營幾天後，又再宣布臨時暫停營業。

上月華埠另一知名大酒樓「金豐大酒樓」也宣布將於本月永久關閉位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的堂食，其他大型酒樓包括新怡東大酒樓、永泰海鮮酒樓則沒挺過疫情，永久歇業，喜運來大酒家也從疫情開始關閉至今。

大型酒樓在疫情間遇到的困難，除了堂食備受限制，人力與租金也是一大問題，位於勿街(Mott St.)上的「東來大酒家」董事長陳子強表示，華埠酒樓主要靠社團派對、宴會等維持收入，疫情讓這些收入頓失，而酒樓占地大、房租貴，零星的外賣根本無法支撐成本。

另外，雖然提供戶外用餐的酒樓販售的菜品沒有像正常營運時多，但一旦開放對外營業，「不是廚房開一點點就好，要請回來的員工也多，長時間入不敷出，任誰都撐不住。」