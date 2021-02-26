獸醫小貼士／疫情下健康養寵物 把握3要點

珀金(右)提醒，若飼主確診新冠病毒，應避免與寵物接觸，餵食時應戴口罩與手套，保護寵物健康。(愛心寵物醫院提供)

疫情 期間居家時間增多，很多民眾認領或購買寵物作伴，寵物醫生提醒，紐約州 尚未開放針對寵物的新冠檢測，若飼主確診，應避免與寵物接觸，餵食時需戴口罩與手套，以保護寵物健康；此外，即使在疫情期間，飼主仍需按時為寵物施打疫苗 ，謹防寵物感染其他病毒。

位於友聯街的愛心寵物醫院醫生珀金(Terri Perkin)表示，疫情期間，民眾認養寵物的比例明顯增加，以自家診所為例，新顧客較去年同期增加25%左右，貓與狗最受民眾的青睞。

少接觸陌生人

隨著寵物熱的興起，珀金提醒，民眾帶愛犬等寵物外出時，應避免前往人員密集的場所，寵物狗應繫好犬繩，盡量減少寵物與陌生人的接觸，「不只是公園，家中的後院、陽台也屬於戶外場所」。

餵食要戴手套

珀金表示，目前尚無任何確切證據證實寵物會向人傳播新冠病毒，目前紐約州也沒有開放針對寵物的新冠檢測點；她說，若飼主確診新冠病毒，應避免與寵物接觸，若無親友代為照顧，餵食時應戴口罩與手套，保護寵物健康。

按時施打疫苗

愛心寵物醫院的寵物護士林嘉莉表示，疫情期間，飼主擔憂被傳染新冠病毒，甚至錯過寵物打疫苗的時間；她說，以寵物狗為例，施打狂犬疫苗與犬瘟熱、犬細小病毒病與犬傳染性肝炎等弱毒組成的四聯疫苗是紐約市的法規，呼籲飼主為愛犬健康考量仍應按時施打疫苗。

珀金說，寵物醫院一般都會做好防疫措施，以自家為例，一半的員工已接種新冠疫苗，所有雇員在工作時都會全程戴口罩，接診時只允許一名飼主陪伴，若飼主擔憂染疫，醫院還會提供接送服務，提醒飼主按時為寵物看診，勿將小病拖成大病。