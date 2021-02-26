「不放棄任何一隻狗」 疫情期間仍跨國救逾百隻狗

來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)

疫情 爆發後，非營利團體「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)的創辦人貝里(Jeff Beri)，在中國 逗留了十個月，期間解救了超過200隻被主人遺棄或落入狗肉市場、差點被屠宰的狗；如今這些狗已抵達全美各地，與新主人展開新生活。

貝里說，這不是一個「白人英雄改變世界的故事」，在解救小狗的過程中，還有大量中國義工從中協助。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情已風聲鶴唳，卻仍不放棄救援行動，貝里說，希望新冠疫情成為「契機」，說服當地政府禁止食用狗肉與虐待寵物，保護動物應有的權益。

10個月的解救之路

從事珠寶設計的貝里，2017年因聽聞中國廣西省的玉林狗肉節，每年有超過1萬隻狗遭宰殺食用，於是他成立了「不放棄任何一隻狗」非營利組織，期間曾多次往返中國，在多個城市建立小狗收容中心，為這些小狗提供第二個家。

去年1月，疫情最先在中國爆發，他得知疫區的收容中心要被強制關閉，立即搭機飛往中國。當時面對未知的病毒以及中國封鎖部分城市，貝里心中也充滿恐懼，但想到已被拯救的小狗將會流離失所，以及更多寵物狗會因疫情被主人遺棄，他毅然告別家人，踏上前往中國的旅程。

來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)

抵達中國後，他與團隊成員立即尋找新的收容所，戴著口罩與手套，安置那些被遺棄的狗；經過十個月的努力，去年11月79隻狗抵達紐約 甘迺迪國際機場(JFK)，另有68隻狗分別在去年12月與今年1月23日抵達加州洛杉磯，今年1月29日到2月15日，又有81隻狗抵達紐約與洛杉磯，與牠們來自全美各地的主人展開新生活。

貝里欣慰地說，「257隻狗免於在疫情中死亡，牠們將迎接新生」。

魯拉(二排中)與家人及貝里(二排右)歡迎認領的寵物狗。(記者牟蘭／攝影)

魯拉(Tiziana Rura)是這批寵物狗新飼主之一，去年11月在JFK機場與丈夫及女兒一起接走一家人等待了八個月的史酷比(Scooby)；她說，在官網聽聞史酷比在疫情期間被遺棄的消息後，立即申請認養，如今這隻小狗已成為家中一份子，家人盡力給牠最好的生活，「我們感覺在拯救生命」。

魯拉的女兒抱著寵物狗。(記者牟蘭／攝影)

無關國籍的全球戰爭

對於自己的中國之行，貝里說，雖然他在中國生活多年，但不會中文，必須要依靠義工與翻譯的幫助，才能與當地民眾與警察交流；他說，這不是一個「白人英雄改變世界的故事」，在解救小狗的過程中，還有大量的中國義工從中協助，「中國的年輕一代已經改變了固有的觀念，他們把狗當作自己的家人；這是一場全球的戰爭，無關國籍、性別與年齡」。

來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)

貝里回憶，2017年「不放棄任何一隻狗」成立之初，他得知有千餘隻狗將被送往玉林狗肉節後，立即驅車前往阻止；他說，因事件在社群媒體不斷發酵，行動當天有百餘名義工前來支援，解救這些即將被送上餐桌的狗，「我們用了整整七天，成功救下了牠們」。

魯拉的女兒(左)從貝里(右)手中接過認養的寵物狗。(記者牟蘭／攝影)

但解救過程並非一帆風順，貝里說，他的團隊跟蹤那些運送狗到屠宰場的卡車，使用無人機監視，動員義工攔截，要求出示狗的健康證與檢疫文件，若對方無法出示，義工告之將會報警；一些義工曾在解救過程中遭當地警方羈押，但只要想到這些狗可能會被虐殺，他們就不會停止營救任務。

來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗27日抵達紐約。(記者牟蘭／攝影)

教育下一代尊重動物

貝里說，針對狗肉市場的罰款遠遠低於其本身價值，導致這種違法行為屢禁不止；他表示，自己與團隊任務之一就是前往中國不同城市的小學與中學，教育下一代，拒食狗肉、尊重動物，「只要改變一個人，會慢慢改變整個社會」。

魯拉的女兒照看寵物狗。(記者牟蘭／攝影)

多年來，貝里說，他的團隊一直為改善中國的動物福利法而努力，他們希望用法律明文禁止食用狗肉和貓肉，懲戒那些虐待寵物的人士。

來自中國34隻被遺棄或在狗肉市場的小狗去年11月27日抵達紐約；圖為義工忙著給小狗倒水。(記者牟蘭／攝影)

然而，新冠疫情爆發對保護動物是契機，中國政府認為野味市場是爆發病毒的源頭之一，促使了當地政府修改相關法律；貝里認為現在是改變並抵制狗肉市場的「關鍵時機」，「幸運的是已有當地政府與我聯繫商討如何保護動物」。