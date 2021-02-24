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下東城史密斯政府樓 可為耆老打疫苗

記者張晨／紐約報導
部分政府樓25日起為65歲以上長者接種，下東城史密斯政府樓在列。(市長辦公室提供)
部分政府樓25日起為65歲以上長者接種，下東城史密斯政府樓在列。(市長辦公室提供)

紐約市從25日(周四)起至28日(周日)，將在部分政府樓內設疫苗接種站，為65歲及以上年長者施打新冠疫苗，位於曼哈頓下東城、華裔住戶眾多的史密斯政府樓(Alfred E. Smith Houses)就包括在內，並提供國語(普通話)翻譯，但需提前預約。

目前，有不少政府樓居民已經收到了通知可預約接種疫苗的電郵，市房屋局表示，從22日起的一周，會向符合資格的住戶提供更多疫苗相關的詳細信息。

開設的政府樓接種點包括：東布碌仑(布鲁克林)的Cypress Hills、布鲁克林下城的Gowanus and Wyckoff Gardens政府樓；曼哈頓上城的Dyckman、下東城的史密斯政府樓；皇后區的塢德賽(Woodside)以及史泰登島Mariner's Harbor、Todt Hill政府樓。

房屋局還表示，如果需要協助預約疫苗接種，可發電郵至[email protected]，會有房屋局的工作人員與接種者取得聯繫；市檢測追蹤小組(Test and Trace Corps.)的工作人員也會在現場協助耆老登記註冊。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前表示，對於現存的許多接種站而言，一些身患疾病或是年事已高、離家不便的民眾無法前往接種，所以特別制定了該惠及居家老人的新計畫，將低收入、少數族裔，居家長者和其護理員作為重點服務對象。

州長葛謨(Andrew Cuomo)也表示，新冠疫情加劇了本就存在的族裔不公、收入差異等社會問題，因此在疫苗分發過程中一定要保證公平。

政府樓 疫苗 曼哈頓

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