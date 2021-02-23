史島小摩天輪 預計2025建成

藝術家曾繪畫630呎高摩天輪在史島矗立的圖片。(取自美聯社)

由CanAm Enterprises在史泰登島興建的號稱全球最大摩天輪建案確定夭折，轉而改建一個和倫敦 眼(London Eye)規模相似的「紐約之輪」(New York Wheel)，預計將在2025年建成。

CanAm Enterprises原計畫在史島北灘靠近渡輪碼頭的空地興建一個630呎高的巨型摩天樓，但因成本一路暴增至10億元，最終在2018年叫停；建造商總裁羅森費德(Tom Rosenfeld)表示，2019年和市經濟發展機構(NYCEDC)商討後，決定改建一個規模類似英國倫敦眼的443呎高摩天輪，比先前的計畫更可行。

最初的計畫被拒絕後，CanAm Enterprises每個月仍交租，至今已支付大約360萬元的資金，對建造商而言，該計畫勢在必行；羅森費德表示，這個計畫將為紐約客帶來上百個工作機會，包括建築項目、開放後的永久性工作等，希望在新冠疫情 後，也能帶動紐約市 經濟。

按照計畫，「紐約之輪」將在2025年建成，民眾每次搭乘的收費為28元，比原先最大摩天輪的35元收費要低，預計一年內將吸引120至180萬名遊客。