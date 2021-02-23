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檢測車進駐法拉盛 孟昭文促設疫苗接種點

記者朱蕾／紐約報導
市府的流動新冠檢測車進駐法拉盛41大道。(羅維宗提供)
市府的流動新冠檢測車進駐法拉盛41大道。(羅維宗提供)

郵遞編號11354的法拉盛市中心地區新冠檢測陽性率繼續升高，根據紐約市府的最新數據，七天新冠檢測陽性率已升至15.89%，仍為全市最高，比位列第二的地區高出2.75%；為幫助控制疫情，法拉盛啟陽中心前本周停駐市府的流動新冠檢測車，免費為所有民眾提供新冠檢測；代表該區的國會眾議員孟昭文也呼籲增設更多新冠疫苗接種點。

市檢測追蹤小組的流動新冠檢測車22日進駐法拉盛41大道，首日上午已有近30名民眾到場檢測，市議員顧雅明、市議員參選人黃敏儀、啟揚活動中心聯合主席羅維宗、美國華人餐飲協會會長陳健榕等，在啟陽中心前向民眾派發口罩、洗手液等防護用品。

羅維宗表示，法拉盛部分地區的新冠陽性率升至全市第一，民眾對新冠檢測的需求仍很大，此次設在啟陽中心前的檢測車原訂於持續至28日(周日)，若民眾有需要，會多停留一周，每天從早8時至晚7時提供服務，無需保險和個人資料，完全免費，檢測後約半小時就可得到結果。流動檢測車位於法拉盛41大道133-29號前。

全市的疫苗接種仍在繼續，而皇后區東北部至今沒有永久新冠疫苗接種點，選區覆蓋皇后區東北部、中部以及西邊部分地區的國會眾議員孟昭文22日表示，去年新冠疫情爆發後，她的選區是受影響最嚴重的地區之一；此外，選區內年長者眾多，其中很多住在公共交通非常有限的東北皇后區的年長者，很難往返其他地區接種疫苗。

「我的選區內缺少疫苗接種點一直令我擔心，日前在貝賽韓裔社區中心設立的兩天臨時疫苗接種點是向正確方面邁出的第一步，但我們仍迫切需要更多臨時和永久接種點，以確保民眾都能方便接種疫苗。」孟昭文說，「我選區內的很多地方都可設置疫苗接種點，我會繼續與州長和市長合作，爭取更多接種點。紐約和全國各地的每個人都應該方便接種疫苗。」

顧雅明(右五)、黃敏儀(右四)以及多個團體代表在啟陽中心前向民眾派發口罩、洗手液...
顧雅明(右五)、黃敏儀(右四)以及多個團體代表在啟陽中心前向民眾派發口罩、洗手液等防護用品。(羅維宗提供)
孟昭文呼籲州、市府在其選區內增設更多新冠疫苗接種點。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文呼籲州、市府在其選區內增設更多新冠疫苗接種點。(記者朱蕾/攝影)

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