布碌崙紅鉤大型接種站 服務耆老

白思豪(右四)視察紅鉤區耆老疫苗接種中心。（市長辦公室提供）

紐約市 府宣布，在布碌崙(布魯克林）紅鉤區(Red Hook)專門為耆老設立一個疫苗 接種站，預計每天可為符合資格的80至100名長者打疫苗；市長白思豪 日前前往視察了該接種站，呼籲耆老能積極前往。

該疫苗接種站設立在紅鉤區社區老人中心(Red Hook Neighborhood Senior Center)內，地址為布碌崙西9街120號；白思豪21日前往該處巡視，表示疫苗接種站設立對於防疫成功十分關鍵，市府致力做到公平為所有人提供接種機會。

白思豪表示，市府決定成立該接種站，有一大原因是希望解決疫苗接種被指責種族分配不均的情況；紅鉤區擁有大量政府樓，該接種站日能更及時為以少數族裔和低收入居民為主的政府樓內住戶接種。

選區涵蓋紅鉤區的聯邦眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)表示，如果政府無法很好地解決社會各個方面存在的不平等的問題，就無法徹底消滅病毒；很多一線工作人員受疫情影響最嚴重，他們中的一大部分是少數族裔，但現在少數族裔人口中接種疫苗的比率很低，是不可忍受的。

為了加快疫苗接種，市府與州府日前在紐約市不斷增設新的疫苗接種站，其中包括位於皇后區的花旗球場，布朗士的洋基球場等；但市府也表示，疫苗接種速度是否提供啊，更多取決於聯邦政府的疫苗供給以及運輸能力。

市府也呼籲紐約市符合資格的長者積極預約接種疫苗，民眾可通過網站www.vaccinefinder.nyc.gov，或致電(877)829-4692進行預約。