復甦邁步 曼哈頓、布碌崙租房大增

曼哈頓、布碌崙出現2008年以來最大的租房數增長，預示著復甦第一步。（記者洪群超/攝影）

隨著近一年的因疫情 導致的經濟動盪，數十萬人搬離，紐約市 房市隨之一落千丈；但近日一份地產報告顯示，經濟有明顯的復甦跡象，曼哈頓以及布碌崙(布魯克林)的租售市場呈現出了自2008年經濟危機以來的最高漲幅。

根據房地產公司Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，儘管在過去的一年中，有不少人從紐約市內搬往郊區，讓全市街道空空如也，犯罪率也因此上升，但紐約市已在慢慢復甦。

曼哈頓和布碌崙的租約出現了過去13年來的最高增幅，今年1月，這兩個區都異常活躍，出現金融危機以來新簽租約數量最多的月份，標誌著租戶數量已連續四個月增長。

在曼哈頓，新簽租約6255份，而去年同期為3969份，增幅接近58%；報告還稱，「創紀錄的優惠政策和高空置率，是導致新租約簽約數量上升的主因。」

Miller Samuel首席執行官米勒(Jonathan Miller)表示，這是紐約重新站起來良好開端，但還有很長的路要走。

米勒指出，當租金 下跌到足以引起許多場外觀望者的興趣時，新簽租賃合同數量的激增就開始了，「這是復甦的重要第一步，但只是一小步」；由於租賃市場的許多指標仍然非常疲弱，未來幾個月租金可能還會進一步下跌。

他解釋說，雖然疫苗接種已開始，但接種疫苗速度停滯不前，導致紐約經濟復甦滯後，在疫苗廣泛接種之前，租金很難穩定，「至於租金是否會在此基礎上上漲，這聽起來很樂觀，但實際上取決於城市經濟復甦的速度。」

紐約市的就業率仍比去年2月疫情前低12.2%，失業最嚴重的是在零售、餐館和酒店旅遊業工作者，通常年收入低於4萬元。

根據美國郵政總局(USPS)數據顯示，自新冠疫情肆虐紐約以來，已有約33萬3000人逃離紐約市。