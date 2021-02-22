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失智患者易噎到 「地中海飲食」可預防

記者顏嘉瑩／紐約報導
「阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)在線上舉辦慶新春活動，會上邀請註冊營養師林曼珊解釋健康飲食的重要性。(截自視訊會議)
「阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)在線上舉辦慶新春活動，會上邀請註冊營養師林曼珊解釋健康飲食的重要性。(截自視訊會議)

節日期間華裔民眾喜吃大魚大肉和年糕，但這些食物對於患有失智症、咀嚼功能退化的長者相當危險，專家建議民眾應小心注意；如何透過健康飲食預防失智症，註冊營養師也表示，民眾可透過施行高纖、高鈣、抗氧化的「地中海飲食」，以預防失智，還可降低心血管疾病和罹患部分癌症風險。

阿茲海默症關愛服務」(Caring Kind)日前在線上舉辦慶新春活動，會上邀請註冊營養師林曼珊解釋健康飲食的重要性；她表示，新春的應景食物年糕的熱量高，在過節期間可以少量吃，但其有益營養含量少，等於是垃圾食物，建議民眾少吃為妙。

另外像是蘿蔔糕、芋頭糕熱量相對較低，但鈉含量很高，容易造成身體負擔；瓜子則含有對人體有益的不飽和脂肪，不過建議民眾一次食用以不超過一把為主。

全美有超過500萬人患有阿茲海默症型的失智症；林曼珊說，預防失智症可以從飲食做起，透過「地中海飲食」，可以預防失智、延緩師致的進展與惡化，還能降低罹患心血管疾病與某些癌症的風險；該飲食以大量橄欖油、豆科植物、天然穀物、水果和蔬菜為主，輔以適量魚、乳製品、紅酒、少量肉製品等。

蔬菜類民眾可多吃新鮮紅、綠、黃、白、黑紫色等五色蔬菜水果，例如番茄、花椰菜、玉米、菇類、茄子等，這些五色蔬果含有抗氧化素、富有豐富的維他命A、C、E。

平時也可多吃堅果種子，像是過年常吃的核桃、杏仁、花生、腰果、葵花子、南瓜子等，這些堅果具有豐富單元的不飽和脂肪酸，可降低血管性失智症發生，林曼珊建議，選擇堅果應吃原味、沒有調味過的為佳。

另外多吃全穀類、未精製的穀物，以及含有多元不飽和脂肪酸的深海魚，並搭配適量乳製品等，就可達到預防失智正的效果。

傳統華人還喜歡用豬油、牛油炒菜，認為這樣才香，林曼珊則說，動物性油脂 豬、牛、鴨、雞、鵝油等吃多，容易增加心血管阻塞的危險，建議民眾少吃，另外肉類則應選擇魚、雞、海鮮等白肉，較不會造成負擔。

失智 癌症 阿茲海默症

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