北美新春音樂會 登「美國夢」大放異彩
由美國亞文交響樂團總監房飛領銜，眾多美東音樂家聯手打造的「北美新春音樂會」，日前在位於新州的「美國夢超級購物商場和娛樂中心」(American Dream Megamall and Entertainment Center)內登場，是該全美最大購物中心開業以來舉辦的首場春節音樂會。
音樂會於16日(大年初五)登場，在一首慷慨激昂的交響樂「卡門序曲」中拉開序幕。男中音歌唱家田蕭鳴帶來「鬥牛士之歌」，吉他手蓋瑞·盧卡斯和華裔音樂家楊飛飛則以一首優美深情的「月亮代表我的心」感動現場觀眾。
女高音歌手陳泉演繹了「長江之歌」，並與搭檔、英國音樂選秀節目「X音素」總冠軍 Alexei Kuznietsov 攜手重現了著名歌劇《蝴蝶夫人》選段；青年小提琴家廖姵珳則與交響樂團合作了一首極具感染力的「陽光照耀在塔什庫爾幹」；活躍在紐約音樂劇舞台的女高音歌手張小清則演唱「瑪依拉變奏曲」，並與搭檔、童星出身的音樂劇演員Ellis Gage對唱「歌劇魅影」片段「對於你的一切所求」。
此外，大都會歌劇院第二小提琴首席胡盛華與前中國國家交響樂團首席田燚還共同合作了「巴赫D小調小提琴二重奏」，馬其頓歌劇院首席女高音Deshira Arian則演繹了「啊！我親愛的爸爸」；京劇表演藝術家、童曉苓京劇團團長童曉苓表演了經典作品「梨花頌」，享有「中國第一吹」美譽的著名管樂大師、中央音樂學院教授郭雅志以一曲嗩吶、薩克斯、圓號等中西合璧版「百鳥朝鳳」將音樂會推向高潮。最後，音樂會在一首熱情的「祝酒歌」中落下帷幕。
本場音樂會藝術總監房飛表示，音樂會能夠在疫情時期順利進行，給民眾帶來一場充滿中國年味的演出，意義重大，「很欣慰我們的音樂給飽受疫情折磨的觀眾帶來了節日的快樂和希望。」
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