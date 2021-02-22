北美新春音樂會 登「美國夢」大放異彩

「北美新春音樂會」在位於新州的「美國夢超級購物商場和娛樂中心」內登場。（主辦方提供）

由美國亞文交響樂 團總監房飛領銜，眾多美東音樂家聯手打造的「北美新春音樂會」，日前在位於新州的「美國夢超級購物商場和娛樂中心」(American Dream Megamall and Entertainment Center)內登場，是該全美最大購物中心開業以來舉辦的首場春節音樂會。

音樂會於16日(大年初五)登場，在一首慷慨激昂的交響樂「卡門序曲」中拉開序幕。男中音歌唱家田蕭鳴帶來「鬥牛士之歌」，吉他手蓋瑞·盧卡斯和華裔音樂家楊飛飛則以一首優美深情的「月亮代表我的心」感動現場觀眾。

女高音歌手陳泉演繹了「長江之歌」，並與搭檔、英國音樂選秀節目「X音素」總冠軍 Alexei Kuznietsov 攜手重現了著名歌劇 《蝴蝶夫人》選段；青年小提琴家廖姵珳則與交響樂團合作了一首極具感染力的「陽光照耀在塔什庫爾幹」；活躍在紐約音樂劇舞台的女高音歌手張小清則演唱「瑪依拉變奏曲」，並與搭檔、童星出身的音樂劇演員Ellis Gage對唱「歌劇魅影」片段「對於你的一切所求」。

此外，大都會歌劇院第二小提琴首席胡盛華與前中國 國家交響樂團首席田燚還共同合作了「巴赫D小調小提琴二重奏」，馬其頓歌劇院首席女高音Deshira Arian則演繹了「啊！我親愛的爸爸」；京劇表演藝術家、童曉苓京劇團團長童曉苓表演了經典作品「梨花頌」，享有「中國第一吹」美譽的著名管樂大師、中央音樂學院教授郭雅志以一曲嗩吶、薩克斯、圓號等中西合璧版「百鳥朝鳳」將音樂會推向高潮。最後，音樂會在一首熱情的「祝酒歌」中落下帷幕。

本場音樂會藝術總監房飛表示，音樂會能夠在疫情時期順利進行，給民眾帶來一場充滿中國年味的演出，意義重大，「很欣慰我們的音樂給飽受疫情折磨的觀眾帶來了節日的快樂和希望。」