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法拉盛陽性率重回第一 黃敏儀促設接種點

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛七天陽性率居高不下，第20選區市議員參選人黃敏儀要求政府盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種點。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛七天陽性率居高不下，第20選區市議員參選人黃敏儀要求政府盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種點。(記者牟蘭／攝影)

市府19日公布的七天陽性率顯示，郵遞編號11355的法拉盛達16.01%，再度位居全市最高；對此，第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)表示，她已致信州長葛謨(Andrew Cuomo)與市長白思豪(Bill de Blaise)，要求他們盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種點，避免疫情惡化。

根據市府官網，郵遞編號為11355的法拉盛地區，10日至16日的陽性率達16.01%，七天陽性率排名全市第一；但人口總計6萬6856人的法拉盛社區中，只有7%居民打完第一針新冠疫苗，3%居民完成兩針接種。

對此，黃敏儀日前致信葛謨與白思豪，要求他們盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種站點；她在信上說，法拉盛是一個移民社區，居民中有大量耆老與前線工作人員，在疫情期間備受煎熬，但許多居民因英文不好或不會英文，連預約接種新冠疫苗都成問題。

黃敏儀在信中說，紐約州目前收到的疫苗數量偏低，但這並不能成為華裔長者無法施打的理由；她說，若法拉盛建立臨時接種點，將極大緩解耆老打不到疫苗的困境。

以曼哈頓華埠孔子大廈設立的臨時疫苗接種點舉例，黃敏儀說，這個接種點1月中已為超過3萬名當地居民接種第一針疫苗，減緩了新冠病毒在社區的傳播速度，「這些接種點為移民社區提供了便利，減少了病毒在當地傳播的速度」。

黃敏儀說，因耆老與殘疾者行動不便，且許多長者沒有私家車，她呼籲臨時接種點應設立在公共交通便利的地區，她還承諾日後協助政府為臨時接種點選址。

法拉盛七天陽性率居高不下，第20選區市議員參選人黃敏儀要求政府盡快在法拉盛設立臨...
法拉盛七天陽性率居高不下，第20選區市議員參選人黃敏儀要求政府盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種點。(黃敏儀提供)

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