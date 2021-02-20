法拉盛陽性率重回第一 黃敏儀促設接種點
市府19日公布的七天陽性率顯示，郵遞編號11355的法拉盛達16.01%，再度位居全市最高；對此，第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)表示，她已致信州長葛謨(Andrew Cuomo)與市長白思豪(Bill de Blaise)，要求他們盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種點，避免疫情惡化。
根據市府官網，郵遞編號為11355的法拉盛地區，10日至16日的陽性率達16.01%，七天陽性率排名全市第一；但人口總計6萬6856人的法拉盛社區中，只有7%居民打完第一針新冠疫苗，3%居民完成兩針接種。
對此，黃敏儀日前致信葛謨與白思豪，要求他們盡快在法拉盛設立臨時疫苗接種站點；她在信上說，法拉盛是一個移民社區，居民中有大量耆老與前線工作人員，在疫情期間備受煎熬，但許多居民因英文不好或不會英文，連預約接種新冠疫苗都成問題。
黃敏儀在信中說，紐約州目前收到的疫苗數量偏低，但這並不能成為華裔長者無法施打的理由；她說，若法拉盛建立臨時接種點，將極大緩解耆老打不到疫苗的困境。
以曼哈頓華埠孔子大廈設立的臨時疫苗接種點舉例，黃敏儀說，這個接種點1月中已為超過3萬名當地居民接種第一針疫苗，減緩了新冠病毒在社區的傳播速度，「這些接種點為移民社區提供了便利，減少了病毒在當地傳播的速度」。
黃敏儀說，因耆老與殘疾者行動不便，且許多長者沒有私家車，她呼籲臨時接種點應設立在公共交通便利的地區，她還承諾日後協助政府為臨時接種點選址。
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