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康尼島水族館 擬設疫苗接種點

記者顏潔恩／紐約報導
位於康尼島的紐約水族館極有可能成為新的疫苗接種中心。(取自官網)
位於康尼島的紐約水族館極有可能成為新的疫苗接種中心。(取自官網)

布碌崙南區市議員崔馬克(Mark Treyger)多番向市府爭取，在康尼島地區建立大規模疫苗接種點，方便當地居民；他日前透露，市府已安排人手到位於康尼島的紐約水族館(New York Aquarium)考察場地，極有可能成為新的接種中心。

目前布碌崙南區只有日落公園Brooklyn Army Terminal是較為大規模的接種點，位於康尼島的林肯高中(Abraham Lincoln HS)、康尼島醫院等規模較小，僅提供有限服務；儘管市府之前考慮過Surf大道1904號的Cyclones棒球場，但最新消息指出，因電力系統條件不合適，最終打消念頭。

但崔馬克仍希望疫苗服務能大範圍提供給布碌崙南區民眾，期間積極與市府溝通，據他所知，市府專員已經在本周到Surf大道602號的水族館視察，相信很快就會有結果；他認為水族館室外空間寬闊，是個理想的地點，希望早日有定案。

對此水族館代表回應，暫時還沒有收到市府新開疫苗接種點的相關細節；市衛生局發言人加勒赫(Patrick Gallahue)也沒有針對在水族館建接種點的消息給出正面回應，「我們正在尋求創新的方法，為來自各區的紐約客提供疫苗」，他說一旦有消息，將會向大眾宣告。

疫苗 康尼島 布碌崙

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