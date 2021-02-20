古早味時尚、東方韻味布料...紐約時裝周線上舉行 2台灣品牌秀創意

首度參加紐約時裝周的INF，以台灣柑仔店為創作靈感。(INF提供)

2021年紐約 秋冬時裝周正在線上舉行，今年來自台灣 的時裝品牌INF首度參加，以「Time Machine 時光機」為主題，將台灣早期柑仔店(雜貨店)文化元素為設計靈感，以現代化手法重新描繪出具有時尚感的古早味，製作多款時裝；來自台南的品牌「oqLiq」則是首次參與紐約時裝周的全3D虛擬秀，延續春夏的主題「風調雨順」，演繹台灣在地文化與機能布料的結合，體現東方韻味和都會機能的系列。

(影音來源：INF)

(影音來源：INF)

由於取消實體走秀，今年參與紐約時裝周的各個品牌，在數位呈現上都充滿創意；為了此季的發表，INF邀請新科金馬影后陳淑芳，擔任品牌嘉賓，飾演片中女主角，與其他演員同台演出。

時裝設計師郭瑋將柑仔店文化元素為設計靈感，包含最經典的公賣局鐵牌等都成為設計的元素，以現代化手法重新描繪出具有時尚感的古早味；服裝版型上承襲了INF擅長的解構風格，將正統版型不斷的拆解重塑，勾勒出可變形且「一衣多穿」的系列作品，並刻意留下許多未完成、未收邊的部分讓布料自然毛邊做出畫龍點睛的效果，系列印花透過重新設計早期柑仔店商品的外型及Logo，並以中文字、潑墨、油漬感等大膽的排版呈現，細節中也融入以中文字電繡的『高級時裝、精工配件、專人量身、手工定製、手藝獨到、品質精良』等傳統標語，並且仿效早期中文由右到左排列。

「oqLiq」的全3D虛擬秀，則是將設定場景為莫比烏斯環(Möbius strip)概念建構的虛擬城市，3D主角則是麻將中的花色幻化成的賽博人，都市的畫面為台灣各行各業的街道風景，讓台灣在地的榮景以虛擬世界的方式，登上紐約時裝周的舞台。

「oqLiq」時裝設計師林家豪與洪琪，本季以文化元素成功結合智慧紡織機能布料，的設計理念延續春夏的主題「風調雨順」，用經典小說「封神榜」中的四大天王「劍琴傘龍」為靈感，以訂製回收材質製成的蝕刻調性毛料(needle punch)和多種科技面料構組成，將防風、機能調節、防雨、舒適等的機能訴求，設計融入東方傳統文化線條，參考復古軍裝功能，將漢字筆畫廓形化作衣身剪裁，做出收納結構及立體剪接線條。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，文化部近年成功舉辦台北時裝周，鼓勵時尚跨界整合，並帶動新銳設計師躍上時尚舞台、在國際大放異彩，在後疫情 時代，以數位發表迸發多元創意，展現出台灣時尚的新美學。