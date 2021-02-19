我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

樹屋、帳篷、小木屋…紐約上州特色民宿 遠離人群

記者黃伊奕／紐約報導
Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）
Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

新冠肺炎疫情全球爆發已長達一年，紐約市民長期躲在家中避疫，身心都飽受折磨，跨州長途旅遊需要隔離、檢疫，仍需要忍耐一段時間，不妨安排全家在州內短途之旅，躲入深山老林某個特色民宿，享受別樣時光。

根據紐約市旅遊局發布的最新報告，在新冠肺炎疫情的嚴重打擊下，對紐約市生存和發展極為重要的旅遊業遭到重創，且恢復過程極為緩慢，可能要到2025年才能回到疫情前水平。

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）
Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

欣賞自然魅力 仍享科技便利

 

但紐約周邊的特色民宿是個例外，據各大訂房網站，這些特色民宿仍十分火爆，基本上一房難求；這與疫情下人們的度假型態改變有關，大家都捨棄大型酒店，專門尋找一些高級露營或特色民宿，不僅可以遠離人群，更能探索一些特色且夢幻的住宿景點。

紐約周邊特色住宿琳瑯滿目，從樹屋、玻璃房到古堡應有盡有，帶給大家從感官到心靈的不一樣的感受，如何挑選一家最適合自己的，需要提前做大量的功課。

在2020年紐約市周邊最受歡迎的可能要屬Gateway森林木屋，自從「逃離城市」(Escape from the city)這個理念火了之後，越來越多的特色木屋出現在各個大城市周邊，一棟棟方方正正的木頭打造、如同集裝箱一樣的木屋，樹立在森林深處；透過大面積玻璃窗戶，欣賞大自然魅力無限的四季，卻依舊可以在冬日享受暖氣等現代科技的便利。

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）
Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

Willow Treehouse 不被打擾

距離紐約上州Woodstock小鎮僅15分鐘車程的Willow Treehouse，是建築設計師Antony Gibbon的作品，由William Johnson建造；這棟樹屋位於森林深處，門口就是一個可游泳小湖畔，僅從外觀就非常吸引人的眼球，猶如一個架空的機器人手臂。

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）
Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

樹屋是一個複式樓，包括火爐、沙發以及客廳、廚房、臥室；四面落地窗戶，無死角欣賞美景；樹屋下方則是一個戶外生火區域，完美享受不被人打擾的度假生活，非常適合小家庭短期出遊。

Woodstock小鎮距離紐約市約1.5小時車程，小鎮以每年8月中舉行的嬉皮士音樂節(Woodstock Music Festival)而著名，在1969年8月15日至8月17日，當地在Max Yasgur的600畝農場舉行了三天以和平與音樂為主題的音樂節，32場演出吸引了50萬名歌迷，「滾石雜誌」稱該場音樂節為50個改變搖滾樂歷史的重要時刻；之後該音樂節就成為當地傳統節日。

Woodstock小鎮內約10多家餐廳、無數特色小店、小鎮隨處可見嬉皮士打扮的遊客與當地人、街頭藝人在各種特色建築門口自彈自唱、還有不少跳蚤市場和農場；雖然疫情之下仍不確定2021年音樂節是否照常舉行，但基於音樂節與Willow Treehouse火爆程度，不妨提前做好預約安排，即使不參加音樂節，入住Willow Treehouse享受短期度假也是不錯選擇。

圓形的桑拿屋。（圖片取自Airbnb）
圓形的桑拿屋。（圖片取自Airbnb）

哈比人小屋 賞景免出門

另一個特色木屋是位於紐約州Windham的East Wind Hotel and Bar，創辦於2018年，享有酒店的便捷同時富有民宿特色，除了普通客房外，小木屋Lushna Cabins及木屋套房Lushna Suite最受歡迎；木屋造型完全模仿哈比人的小屋打造，一年四季都能在內通過三角形整面玻璃欣賞戶外美景，同時室外還有一個圓形的桑拿屋；酒店也會提供木材供住戶在室外生火燒烤。

Lushna Cabins。(圖片取自East Wind Hotel and B...
Lushna Cabins。(圖片取自East Wind Hotel and Bar網站)

附近的Windham山位於紐約北邊的Catskill山脈，秋季是最佳賞楓區域，冬季則是滑雪勝地，滑雪場面積285畝，97%面積被大雪覆蓋，最高峰位3100呎；距離山腳垂直距離有1600呎，一共54條雪道以及數十部纜車，從峰底到頂部超長雪道是滑雪愛好者的最愛。除滑雪外，Windham山還會舉行各種活動如現場音樂表演等。

除了專業人士和團隊打造的特色度假屋，紐約州還有很多農場主在疫情期間別出心裁，打造出各種特色的民宿，既能給枯燥的疫情生活增加一些樂趣，也能額外創造一些收入。

Country and Farm內的帳篷內設施齊全，包括冬日的供暖設備。(圖片取...
Country and Farm內的帳篷內設施齊全，包括冬日的供暖設備。(圖片取自Airbnb）

Country and Farm 保留原始美

Airbnb中的Country and Farm距離著名的Minnewaska州立公園僅15分鐘車程，原本是一個私人農場，過去主人在內設立了各種特色民宿，歡迎來自各地的旅客；在內除了兩個基本的木屋套房外，還有帳篷、蒙古包、房車、船屋等，不同的住房設立在農場的各個角落，享受不同的風景的同時也不會受到他人的打擾。

Country and Farm面積很大，雖然主人打理並不算精緻，但反而有了別樣的原始美，隨意停放的拖拉機也成了一個亮麗的風景；農場內有各種動物，雞、鴨、兔子、山羊、馬外，還有兩隻已經見過世面的金毛犬，隨時準備和前來入住的陌生人打成一片。

Country and Farm內的帳篷。(圖片取自Airbnb)
Country and Farm內的帳篷。(圖片取自Airbnb)

選擇農場居住其實談不上便利，大部分農場位置較偏，需要提前準備好各種烹飪食物，否則疫情期間臨時尋找吃飯或購物場所，是一件極度疲憊的事情；但更多是一種情懷，無論是篝火燃燒的芬香，還是清晨公雞的打鳴，都能讓人回憶起兒童時期，前往農村探親或春遊的那種一去不復返的美好時光。

在越來越多人接種新冠肺炎疫苗情況下，紐約疫情又開始好轉，但想要完全恢復正常恐怕仍需要一段時間；如果在家實在憋不住了，在此期間不如開始登錄各個民宿查詢網站，計畫在接下來幾個月裡進行一場短途遊吧，給緊繃已久的神經泡場溫泉吧。

Country and Farm雖然打理的並不精緻，反而有了別樣原始美。（記者黃...
Country and Farm雖然打理的並不精緻，反而有了別樣原始美。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市 疫情 民宿

上一則

線上迎春 醫師合唱明天會更好

下一則

在美養兒育女 切勿亞洲式體罰

延伸閱讀

紐約連降大雪 周末冷颼颼

紐約連降大雪 周末冷颼颼
前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角
染新冠康復 楊安澤籌備成立紐約人民銀行

染新冠康復 楊安澤籌備成立紐約人民銀行
紐約今年資優班考試取消 由教師評估及抽籤決定

紐約今年資優班考試取消 由教師評估及抽籤決定
競選紐約市議員 李金枝允當選改善華埠地稅

競選紐約市議員 李金枝允當選改善華埠地稅
大麻合法化 紐約無底線

大麻合法化 紐約無底線

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%