樹屋、帳篷、小木屋…紐約上州特色民宿 遠離人群

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

新冠肺炎疫情 全球爆發已長達一年，紐約市 民長期躲在家中避疫，身心都飽受折磨，跨州長途旅遊需要隔離、檢疫，仍需要忍耐一段時間，不妨安排全家在州內短途之旅，躲入深山老林某個特色民宿 ，享受別樣時光。

根據紐約市旅遊局發布的最新報告，在新冠肺炎疫情的嚴重打擊下，對紐約市生存和發展極為重要的旅遊業遭到重創，且恢復過程極為緩慢，可能要到2025年才能回到疫情前水平。

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

欣賞自然魅力 仍享科技便利

但紐約周邊的特色民宿是個例外，據各大訂房網站，這些特色民宿仍十分火爆，基本上一房難求；這與疫情下人們的度假型態改變有關，大家都捨棄大型酒店，專門尋找一些高級露營或特色民宿，不僅可以遠離人群，更能探索一些特色且夢幻的住宿景點。

紐約周邊特色住宿琳瑯滿目，從樹屋、玻璃房到古堡應有盡有，帶給大家從感官到心靈的不一樣的感受，如何挑選一家最適合自己的，需要提前做大量的功課。

在2020年紐約市周邊最受歡迎的可能要屬Gateway森林木屋，自從「逃離城市」(Escape from the city)這個理念火了之後，越來越多的特色木屋出現在各個大城市周邊，一棟棟方方正正的木頭打造、如同集裝箱一樣的木屋，樹立在森林深處；透過大面積玻璃窗戶，欣賞大自然魅力無限的四季，卻依舊可以在冬日享受暖氣等現代科技的便利。

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

Willow Treehouse 不被打擾

距離紐約上州Woodstock小鎮僅15分鐘車程的Willow Treehouse，是建築設計師Antony Gibbon的作品，由William Johnson建造；這棟樹屋位於森林深處，門口就是一個可游泳小湖畔，僅從外觀就非常吸引人的眼球，猶如一個架空的機器人手臂。

Willow Treehouse。（圖片取自Airbnb）

樹屋是一個複式樓，包括火爐、沙發以及客廳、廚房、臥室；四面落地窗戶，無死角欣賞美景；樹屋下方則是一個戶外生火區域，完美享受不被人打擾的度假生活，非常適合小家庭短期出遊。

Woodstock小鎮距離紐約市約1.5小時車程，小鎮以每年8月中舉行的嬉皮士音樂節(Woodstock Music Festival)而著名，在1969年8月15日至8月17日，當地在Max Yasgur的600畝農場舉行了三天以和平與音樂為主題的音樂節，32場演出吸引了50萬名歌迷，「滾石雜誌」稱該場音樂節為50個改變搖滾樂歷史的重要時刻；之後該音樂節就成為當地傳統節日。

Woodstock小鎮內約10多家餐廳、無數特色小店、小鎮隨處可見嬉皮士打扮的遊客與當地人、街頭藝人在各種特色建築門口自彈自唱、還有不少跳蚤市場和農場；雖然疫情之下仍不確定2021年音樂節是否照常舉行，但基於音樂節與Willow Treehouse火爆程度，不妨提前做好預約安排，即使不參加音樂節，入住Willow Treehouse享受短期度假也是不錯選擇。

圓形的桑拿屋。（圖片取自Airbnb）

哈比人小屋 賞景免出門

另一個特色木屋是位於紐約州Windham的East Wind Hotel and Bar，創辦於2018年，享有酒店的便捷同時富有民宿特色，除了普通客房外，小木屋Lushna Cabins及木屋套房Lushna Suite最受歡迎；木屋造型完全模仿哈比人的小屋打造，一年四季都能在內通過三角形整面玻璃欣賞戶外美景，同時室外還有一個圓形的桑拿屋；酒店也會提供木材供住戶在室外生火燒烤。

Lushna Cabins。(圖片取自East Wind Hotel and Bar網站)

附近的Windham山位於紐約北邊的Catskill山脈，秋季是最佳賞楓區域，冬季則是滑雪勝地，滑雪場面積285畝，97%面積被大雪覆蓋，最高峰位3100呎；距離山腳垂直距離有1600呎，一共54條雪道以及數十部纜車，從峰底到頂部超長雪道是滑雪愛好者的最愛。除滑雪外，Windham山還會舉行各種活動如現場音樂表演等。

除了專業人士和團隊打造的特色度假屋，紐約州還有很多農場主在疫情期間別出心裁，打造出各種特色的民宿，既能給枯燥的疫情生活增加一些樂趣，也能額外創造一些收入。

Country and Farm內的帳篷內設施齊全，包括冬日的供暖設備。(圖片取自Airbnb）

Country and Farm 保留原始美

Airbnb中的Country and Farm距離著名的Minnewaska州立公園僅15分鐘車程，原本是一個私人農場，過去主人在內設立了各種特色民宿，歡迎來自各地的旅客；在內除了兩個基本的木屋套房外，還有帳篷、蒙古包、房車、船屋等，不同的住房設立在農場的各個角落，享受不同的風景的同時也不會受到他人的打擾。

Country and Farm面積很大，雖然主人打理並不算精緻，但反而有了別樣的原始美，隨意停放的拖拉機也成了一個亮麗的風景；農場內有各種動物，雞、鴨、兔子、山羊、馬外，還有兩隻已經見過世面的金毛犬，隨時準備和前來入住的陌生人打成一片。

Country and Farm內的帳篷。(圖片取自Airbnb)

選擇農場居住其實談不上便利，大部分農場位置較偏，需要提前準備好各種烹飪食物，否則疫情期間臨時尋找吃飯或購物場所，是一件極度疲憊的事情；但更多是一種情懷，無論是篝火燃燒的芬香，還是清晨公雞的打鳴，都能讓人回憶起兒童時期，前往農村探親或春遊的那種一去不復返的美好時光。

在越來越多人接種新冠肺炎疫苗情況下，紐約疫情又開始好轉，但想要完全恢復正常恐怕仍需要一段時間；如果在家實在憋不住了，在此期間不如開始登錄各個民宿查詢網站，計畫在接下來幾個月裡進行一場短途遊吧，給緊繃已久的神經泡場溫泉吧。