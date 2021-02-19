華裔耆老打疫苗 風雪無阻
紐約市18日迎來暴雪，氣溫跌至冰點以下，部分地區積雪達六到十吋，路面泥濘不堪；即使天氣惡劣，一名78歲的華裔耆老仍堅持從法拉盛前往皇后區長島市的疫苗站點施打第二針新冠疫苗，期盼早日產生抗體，回歸正常生活。
紐約長友協會會長高嘉懿18日冒雪驅車接送78歲的吳豔雙，從法拉盛前往長島市的疫苗接種點，施打第二針莫德納(Moderna)新冠疫苗；因天氣原因，原本只需20分鐘左右的車程，當天花費了近一小時才抵達目的地，但值得慶幸的是吳豔雙接種疫苗後，未產生任何不良反應。
高嘉懿表示，吳豔雙是她經營成人日間護理中心第一位報名施打新冠疫苗的耆老，今年1月17日預約後，18日就施打第一針，她的舉動也鼓勵其他耆老報名參與，她親自驅車接送這些耆老前往艾姆赫斯特醫院、長島市以及其他接種點施打疫苗。
由於新冠疫情爆發，高嘉懿說，耆老成為易感人群，一些人染疫後不幸離世，因此盡早接種疫苗對耆老至關重要；她說，多數華裔耆老不懂英文、不會電腦，需要成人日間中心的工作人員幫忙申請，「即使預約成功，也要得到他們兒女許可後，才能接種疫苗」。
高嘉懿表示，疫苗申請不易，無論風雨都不會阻擋耆老接種新冠疫苗的決心，18日雖下暴雪，但吳豔雙與自己都如約前往，不想錯過接種第二針疫苗的機會；她說，19日仍有多名耆老將接種第二針疫苗，即使天候不佳，自己仍會駕車帶他們前去打針。
高嘉懿說，疫情重創成人日間中心的發展，政府經費削減，像她一樣的業者壓力很大；但她更讓她擔憂的是耆老的心理健康，她說，許多耆老子女工作繁忙，無暇陪伴父母，成人日間中心成為他們的第二個家，今年卻被迫待在家中，其中許多人兒女不在身旁，備感孤獨。
高嘉懿表示，她與這些耆老都期盼法拉盛能設立疫苗接種點，早日為所有耆老施打新冠疫苗，產生群體免疫，重開中心為耆老服務。
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