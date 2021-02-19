華裔耆老打疫苗 風雪無阻

高嘉懿(左)18日冒雪帶吳豔雙(中)前往長島市的疫苗站接種疫苗。(高嘉懿提供)

紐約市18日迎來暴雪，氣溫跌至冰點以下，部分地區積雪達六到十吋，路面泥濘不堪；即使天氣惡劣，一名78歲的華裔耆老仍堅持從法拉盛 前往皇后區長島市 的疫苗 站點施打第二針新冠疫苗，期盼早日產生抗體，回歸正常生活。

紐約長友協會會長高嘉懿18日冒雪驅車接送78歲的吳豔雙，從法拉盛前往長島市的疫苗接種點，施打第二針莫德納(Moderna)新冠疫苗；因天氣原因，原本只需20分鐘左右的車程，當天花費了近一小時才抵達目的地，但值得慶幸的是吳豔雙接種疫苗後，未產生任何不良反應。

高嘉懿表示，吳豔雙是她經營成人日間護理中心第一位報名施打新冠疫苗的耆老，今年1月17日預約後，18日就施打第一針，她的舉動也鼓勵其他耆老報名參與，她親自驅車接送這些耆老前往艾姆赫斯特醫院、長島市以及其他接種點施打疫苗。

由於新冠疫情爆發，高嘉懿說，耆老成為易感人群，一些人染疫後不幸離世，因此盡早接種疫苗對耆老至關重要；她說，多數華裔耆老不懂英文、不會電腦，需要成人日間中心的工作人員幫忙申請，「即使預約成功，也要得到他們兒女許可後，才能接種疫苗」。

高嘉懿表示，疫苗申請不易，無論風雨都不會阻擋耆老接種新冠疫苗的決心，18日雖下暴雪，但吳豔雙與自己都如約前往，不想錯過接種第二針疫苗的機會；她說，19日仍有多名耆老將接種第二針疫苗，即使天候不佳，自己仍會駕車帶他們前去打針。

高嘉懿說，疫情重創成人日間中心的發展，政府經費削減，像她一樣的業者壓力很大；但她更讓她擔憂的是耆老的心理健康，她說，許多耆老子女工作繁忙，無暇陪伴父母，成人日間中心成為他們的第二個家，今年卻被迫待在家中，其中許多人兒女不在身旁，備感孤獨。

高嘉懿表示，她與這些耆老都期盼法拉盛能設立疫苗接種點，早日為所有耆老施打新冠疫苗，產生群體免疫，重開中心為耆老服務。