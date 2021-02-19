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衛生局促戴2層口罩 高危人群應戴KN95

記者和釗宇／紐約報導
市衛生局發布最新的口罩佩戴指南，建議民眾佩戴兩層口罩。（市長辦公室提供）
市衛生局發布最新的口罩佩戴指南，建議民眾佩戴兩層口罩。（市長辦公室提供）

紐約市衛生局18日發布最新的口罩佩戴指南，建議民眾佩戴兩層口罩，在一次性口罩之上，再加戴一隻布口罩；基礎疾病患者和65歲以上長者應當佩戴更高防護等級的口罩，如KN95口罩。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，儘管疫苗接種工作已經迅速展開，口罩仍然是防止新冠病毒傳播的最關鍵工具之一；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，「最重要的要務依然是，無論是在室內還是戶外，我們都必須始終如一地、正確地佩戴口罩，確保口罩緊密貼合上鼻樑，全面覆蓋口鼻。」

衛生局建議，兩歲以上市民應佩戴由二或三層材料構成、貼合緊密且大小合適的口罩，以更好地防止未經過濾的空氣穿透；或者也可以佩戴兩隻口罩，即在一次性口罩之上，再加戴一隻布口罩；最新指南還建議65歲或以上者、基礎病患者、病患照護人員等高風險人群使用更高防護等級的口罩，例如KN95，這種口罩與最高等級的N95口罩的設計和功能類似。

喬克西說，兩層口罩能更加有效得防止傳染；他不建議戴兩層一次性口罩，因為那樣會讓外層口罩無法有效貼合，因此外層應使用布口罩；此外，他也建議不要使用帶有呼吸閥的口罩，因為這種口罩會導致未過濾的空氣被排出口罩。

此前，聯邦疾病防治中心(CDC)也更新防疫指導，建議民眾戴兩層口罩，稱這種方法能夠更好地防止含有病毒的飛沫穿透口罩。

喬克西還表示，若市民與正在病中、最近新冠檢測呈陽性或新冠患者的密切接觸者同住，或者有外客來訪，在家也中也應戴上口罩。

紐約市 聯邦疾病防治中心 檢測

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