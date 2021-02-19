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線上猜燈謎 掃碼參加 獎品豐厚

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掃描圖中二維碼參與 2021「第30屆迎新春燈謎會」。(主辦單位提供)
掃描圖中二維碼參與 2021「第30屆迎新春燈謎會」。(主辦單位提供)

由思念食品及世界日報活動組聯合主辦的2021「第30屆迎新春燈謎會」已於世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)開跑，將釋出依難易度分成四種版本的線上問卷，共40道題供讀者猜射，活動時間至3月8日。今年為連續30年舉辦，獎品更佳豐富，參與活動將有機會獲得號稱廚房夢幻逸品的法國Le Creuset高級鑄鐵鍋組等多項獎品。歡迎共同參與這項年度網上盛會。

元宵節是新春重要的節慶之一，世界日報活動組及思念食品聯合舉辦猜燈謎活動已邁入第30年的新紀元，已成為華人社區慶祝春節活動的高潮。為體現「牛轉乾坤」的吉祥意象，主辦單位精心規劃40道題。今年題目以單字、成語、人物及日常用品為主，並依照難易度分成四種版本，除了可讓孩童或學習中文的學生參與活動體驗趣味，亦能讓喜好猜燈謎者能夠挑戰難題。題目已於世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)上線，讀者可於網上猜射作答，活動從即日起持續至3月8日。

參與網路問卷並答題正確者皆可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的號稱廚房夢幻逸品之法國Le Creuset高級鑄鐵鍋組乙名(市價285元)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)提供的小熊全自動家用和麵機乙台(市價150元)，還有同樣由思念食品贊助的10名25元 Visa現金禮卡作為幸運獎。得獎名單將在3月9於世界新聞網活動頻道公布。活動詳情請掃描圖中二維碼或參閱本報廣告、世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)或電：(718)746-8889分機6309。

掃描圖中二維碼參與 2021「第30屆迎新春燈謎會」。(主辦單位提供)
掃描圖中二維碼參與 2021「第30屆迎新春燈謎會」。(主辦單位提供)

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