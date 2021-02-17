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餐館業者92%沒錢繳房租 疫情爆發後直線攀升 12月達頂峰

記者顏嘉瑩／紐約報導
全市餐館無力負擔房租者自疫情爆發以來直線攀升，去年12月更達到高峰，有超過92%的餐館業者繳不出租金。(記者顏嘉瑩/攝影)
全市餐館無力負擔房租者自疫情爆發以來直線攀升，去年12月更達到高峰，有超過92%的餐館業者繳不出租金。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市重新有限度開放堂食，為餐館業者帶來一線曙光，而根據代表全市數萬餐飲業者的「紐約市服務業聯盟」(NYC Hospitality Alliance)最新調查數據顯示，全市餐館無力負擔房租者自新冠疫情爆發以來直線攀升，去年12月達到高峰，有超過92%的餐館業者繳不出租金。

紐約市服務業聯盟在近日針對400多名業者調查，發現從疫情開始無法繳交房租的餐飲業者數字不斷增加，到去年6月約有80%的業者無力交租、7月為83%、8月為87%、10月為88%，到去年12月該數字則達到92%。

調查也顯示，在疫情期間，僅有40%的房東提供減租優惠，同時36%的房東允許遲交房租，另外更只有14%的餐飲業者成功與房東重新協商租賃合約。

紐約素有「世界餐飲之都」之稱，在疫情之前，紐約市擁有超過2萬5000間餐館、酒吧和夜店，提供32萬5000個工作職位，但疫情隨之而來的開業及用餐限制，讓成千上萬間餐館永久關閉，在去年全市餐飲服務業共裁了14萬名員工。

紐約市堂食在去年9月底曾重新開放，到12月中因疫情上升而關閉，如今2月中又再度重開，允許餐館開放25%容客率的堂食；在餐館禁室內堂食期間，業者僅能提供外賣、外帶和戶外用餐等服務，由於入冬後氣溫寒冷，願意在戶外用餐的顧客少，再讓業者陷入無生意的慘況。

雖然如今開放25%堂食為陷入困境的餐館帶來一線希望，但業者也希望市府能擴大開放堂食容客率，以挽救風雨飄搖的餐飲業；紐約市服務業聯盟執行長里吉(Andrew Rigie)表示，疫情為紐約市餐飲業帶來影響已快一年，雖然重新開放堂食對業者是好消息，但市府應該盡快安全地將堂食開放至50%，同時也需要聯邦政府提供全面而有效的復甦計畫。

根據信用卡公司萬事達卡(Mastercard)與亞美聯盟(Asian American Federation)合作研究發現，疫情爆發後在全市的信用卡消費支出出現逐漸下滑，全市平均刷卡消費跌幅為65%；這一趨勢在華人社區更為嚴峻，3月初的曼哈頓華埠，信用卡消費支出下滑達82%，法拉盛則為71%，顯示華社比其他社區受疫情的打擊更慘重。

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