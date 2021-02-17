去打疫苗 楊安澤組織3500志願者助預約

楊安澤的競選團隊將發起名為「去打疫苗」活動，將組織3500名志願者幫助紐約市民註冊預約疫苗接種。（記者和釗宇／攝影）

華裔紐約市 長參選人楊安澤 競選團隊16日表示，鑒於目前不少有資格接種疫苗 的市民預約接種困難，競選團隊將發起名為「去打疫苗」(Get Out the Vax)活動，組織3500名志願者幫助紐約市民預約疫苗接種。

楊安澤團隊負責醫療衛生的高級顧問卡斯(Dara Kass)表示，疫苗接種預約本不該對民眾造成困擾，但是確實有不少民眾預約困難，「這是我們發起活動的原因，超過3500名志願者將起到傳聲筒和翻譯的作用，志願者從今天開始工作，努力讓全市居民公平地獲得疫苗接種信息。」

市府設立的疫苗接種網上預約系統幾周以來備受批評，卡斯表示，楊安澤團隊計畫對志願者展開電話培訓，通過短訊和撥打電話向社區宣傳，語言包括英語、西班牙語和中文國語(普通話)；除了幫助市民獲取疫苗接種的信息和資源，志願者們還將向民眾普及排序複選制的知識。

此外，志願者團隊將首先向65歲以上居民聯繫宣傳，並且親身探訪受疫情影響最嚴重前10%的社區；志願者還將幫助有資格接種的市民打電話預約接種，並回答有關疫苗的相關問題。

楊安澤的聯合競選經理阿胡賈(Sasha Neha Ahuja)表示，志願者在與社區民眾接觸時都將戴兩層口罩，並保持社交距離；她還表示，楊安澤團隊此舉並非市府的配套行動，只是宣傳市府已經公布的信息，「我們知道市府也在盡全力進行疫苗接種宣傳，我們希望作為傳播疫苗公共信息的橋樑。」

楊安澤兩周前感染新冠病毒，被迫停止線下競選活動，居家隔離；其競選團隊表示，楊安澤目前恢復狀況良好，預計最早可能本周末恢復線下競選活動。