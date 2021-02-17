OATH遠程聽證 商家4成罰單取消

柯萊特(右)到訪法拉盛，與顧雅明(左)一同走訪商家，了解商家的困難。(記者朱蕾/攝影)

市行政審理和聽證辦公室(OATH)總監柯萊特(Joni Kletter)16日走訪法拉盛商家，了解小商家在疫情 期間面臨的挑戰，指導商家若對收到的市府罰單有疑問，應通過OATH申訴，近四成的傳票 最終會被撤銷。

市行政審理和聽證辦公室總監柯萊特(Joni Kletter)表示，OATH是獨立的行政司法機構，對紐約市 府機構發出的傳票、罰單進行聽證和裁決，「我們一直鼓勵民眾若對傳票有疑問就提出申訴，有將近40%的傳票在聽證後被撤銷」。

OATH辦公室雖然目前因疫情暫時關閉，但服務並未停止，所有聽證會、審判和其他工作均通過電話、視頻會議、在線等方式進行，僅允許在有限且預先批准的情況下親自出席。

柯萊特說，自去年3月中至今，OATH已舉行超過10萬場遠程聽證；疫情期間商家收到較多的罰單包括餐館未遵守室內、外用餐新規，以及個人防護用品價格涉嫌詐欺等。

她表示，OATH設立幫助中心，提供聽證會流程、準備、民眾權利等一對一諮詢，自疫情以來，該中心已提供超過2萬5000次一對一諮詢，若想獲得此服務，可致電(212)436-0845，或發送電郵至[email protected]。

該中心也提供專門針對小企業的幫助，可發電郵至[email protected]；民眾無需擔心語言問題，諮詢服務和聽證均提供包括中文在內的多語言服務。

市議員顧雅明表示，「對很多新移民，市行政審理和聽證辦公室可能是他們第一次經歷紐約的司法系統，如果英文不是第一語言，申訴和聽證過程可能會令他們困惑和擔心；對於小商家，收到市府機構的傳票後若不及時處理則可能會導致受到更大損失，甚至演變為長期問題；感謝OATH定期來到法拉盛宣導、幫助社區了解權利。」