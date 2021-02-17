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上班族、遊客消失 曼哈頓中餐館快撐不下去

記者顏嘉瑩／紐約報導
沒有上班族和遊客，曼哈頓中城眾多中餐館經營艱難，有的苦撐，有的歇業。(記者曹健/攝影)
沒有上班族和遊客，曼哈頓中城眾多中餐館經營艱難，有的苦撐，有的歇業。(記者曹健/攝影)

曼哈頓中城作為遊客及上班族集中區域，新冠疫情前是餐館兵家必爭之地，競爭激烈，其中也有不少中餐館看準該處的遊客、附近上班族生意，紛紛往中城開店；但新冠疫情後，這些中餐館生意頓失，昂貴的店租再加上政府戶外用餐規章繁瑣，已致許多中餐館倒閉。

位於時報廣場(Time Square)附近的中餐館「大碗麵」員工表示，時報廣場附近的餐館多是靠遊客、辦公大樓生意，疫情讓遊客大幅減少，而居家避疫後雖然如今疫情較和緩，附近的上班族仍多維持在家上班，目前整個時報廣場區域，約只剩下一、兩成的上班族，讓中餐館倒了不少，不過該餐館仍堅持營業。

同樣在時報廣場附近的中餐館「中國湘」開業兩、三年，疫情前約有70%到80%收入來自遊客生意，如今更是生意難做；員工鄭潘說，該餐館位置靠近紐新航港局客運總站(Port Authority Bus Terminal)，無法經營戶外用餐，在開放堂食前只能專做外送和外賣，生意掉了七、八成，雖然前幾天餐館因為農曆新年關係，客源略有起色，但整體而言，仍無法維持收支平衡。

位於中城的川菜館「成都印象」員工表示，即便堂食重新開放，不同於其他社區多有附近居民支撐，以上班族及遊客為主要客群的餐館，無法招攬客人；該名員工還說，由於市府對於戶外用餐的規矩太多、太嚴格，幾乎每天都有單位來檢查，也是讓餐館難以經營的原因。

如今疫苗接種擴大，疫情有所好轉，不過有業者認為，短時間內仍不太會有遊客，疫情後也改變各個公司的實體經營模式，乾脆直接將辦公室退租，以節省租金開支，未來恐怕在家上班的趨勢仍會持續；「苦撐著沒有必要，而且中城的店租太貴，乾脆先關門，之後如果情勢好轉，再另起爐灶。」

在沒有遊客、附近上班族支撐的情況下，讓中城等精華地區的中餐館難以經營，有的苦撐，...
在沒有遊客、附近上班族支撐的情況下，讓中城等精華地區的中餐館難以經營，有的苦撐，有的歇業。(記者曹健/攝影)

疫情 中餐館 時報廣場

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