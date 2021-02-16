公車單車專用道 逾半紐約客支持

超半數紐約人支持拓建公車、單車專用道，包括有車族。(本報檔案照)

根據西耶納學院(Siena College)日前公布的一項民調，大多數紐約 客支持公車專用道和開闢更多的單車專用道，即使這是以犧牲停車位為代價；支持者包括有車族。

耶納學院日前受交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)委託開展了此項調查，共有805名受訪者參與，分別有58%和68%的人支持設立公車和單車道，其中包括有車族。

民意中詢問受訪者，是否支持在自己所居住的社區進行此項交通改革，也強調了修建公車道或增加單車專用道會對停車位造成潛在影響，但大部分受訪者的回答仍然是肯定的。

「交通替代」方案研究主管米阿特科夫斯基(Philip Miatkowski)表示，對街道的需求更多地關注於人，而不是汽車。

三分之二的單車道擁護者對單車道取代停車位表示支持；不過，單車道反對者中的一半表示，如果在不影響停車位的情況下，他們會改變自己的觀點。

在34歲以下的受訪者中，支持拓建單車道的比例最高，達到78%，但在65歲及以上的受訪者中，這一比例則下降到了57%。

在所有接受調查的群體中，只有多數自稱為共和黨籍的受訪者對此類街道改造表示反對，原因是這些改造將把原本的街道停車位移走。

華裔民眾馬欣瑤住在曼哈頓 14街，她表示在公車道的整改中外出更方便且街道變得更安靜，多數紐約客依舊要靠單車和公共交通出行，所以擴展更多的專用道勢在必行。

但對於有車民眾而言，停車位的減少則帶來了不少麻煩；在曼哈頓中城上班的李艾琳表示，去年夏天，六大道沿路的43街到中央公園的20幾條街均被改為了綠色單車道，許多停車位也隨之消失。

「這在疫情 下可能凸顯不出什麼，但當人們開始返回辦公室上班時，停車難、人客流交錯的緊張局面便會開始顯現。」她說。