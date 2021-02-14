染疫康復無抗體 二次感染風險高

華女確診新冠肺炎康復，卻沒有抗體仍存在二次感染風險。（本報檔案照）

居住在法拉盛的華女陳悅怡(Joy Chen，音譯)不久前被母親傳染新冠肺炎 ，好在症狀較輕並很快康復，但隨後沒檢測 出抗體，仍有二次感染的風險。

陳悅怡說，1月25日突然鼻塞，加上母親前一天出現喪失嗅覺與味覺症狀，立刻懷疑感染了新冠肺炎，母女倆一起去做檢測，結果兩人都確診，但症狀都非常輕並很快痊癒。

陳悅怡說，起初症狀是噁心想吐，接著鼻塞並失去嗅覺，確診第四、五天後有些咳嗽，變得嗜睡，除此之外沒有別的症狀；「我一直開玩笑說自己感染的是假新冠，症狀真的太輕了。」

陳悅怡和母親按照政府要求隔離十天，期間也通知曾和她接觸的同事去做新冠肺炎檢測，幸好都沒被傳染。

直到2月4日，陳悅怡和母親的症狀都消失了，便再去做核酸和抗體檢測；雖然她和母親核酸檢測都由陽性變成陰性，但母親抗體檢測為陽性，即感染病毒後身體建立了抗體，而陳悅怡的抗體檢測卻仍是陰性，即沒有抗體。

陳悅怡就此諮詢家庭醫生，醫生告訴她一般確診後假陽性可能很小，而康復後患者大部分都會有抗體，不過也可能是輕症患者抗體較少，難以被檢測到，建議她過幾周再做一次抗體檢測。

陳悅怡指出，母親從事服務業，很可能是接觸了無症狀患者被感染，好在症狀比較輕，但一開始還是捏了一把汗；「很多人出現一些小症狀以為不是新冠，沒有檢驗就到處跑，結果帶著病毒傳染給更多人，還是早發現早隔離，才是對自己和他人負責的態度。」

對此宜康診所葉宏醫生指出，確診患者通常都會建立抗體，但也有少部分人需要一段時間才能產生抗體，或者因為自身免疫系統而沒有建立抗體；如果沒有抗體就仍有二次感染風險，患者需要保持高度警惕。

葉宏醫生建議民眾即使曾感染新冠病毒且有抗體，也要接種疫苗 ，因為通常抗體在體內存在約三個月，所以感染新冠病毒的患者，最好在康復後三個月內完成疫苗接種， 避免二次感染。