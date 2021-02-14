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藥房可打疫苗 楊愛倫凌晨預約搶到了！

記者牟蘭／紐約報導
楊愛倫(右)分享她在線上預約藥局施打新冠疫苗的經歷。(楊愛倫提供)
楊愛倫(右)分享她在線上預約藥局施打新冠疫苗的經歷。(楊愛倫提供)

符合接種資格的民眾，已經可以到藥局預約及接種，但是疫苗預約一針難求，有人發現早起的鳥兒有蟲吃，凌晨上網搶下藥局疫苗預約名額，並已成功注射，特別分享自身經驗，幫助長者預約成功，早日接種疫苗。

第20選區市議員參選人楊愛倫一周前決定施打新冠疫苗，但州府與市府網站均顯示沒有開放的疫苗接種點，附近診所疫苗也已告罄，原以為疫苗無望的她，通過家人的協助，日前凌晨起在線上「搶」下藥局疫苗預約，現已成功注射，她還拍視頻記錄自己注射疫苗的過程，鼓勵長者施打疫苗。

影音來源：楊愛倫提供

為探望高齡90多歲的母親，楊愛倫說，她與家人一周前決定施打新冠疫苗；她說，自己今年68歲，符合施打條件，原以為通過政府網站即可預約，但打開網頁後，發現相關網頁很難操作，輸入個人信息後，卻顯示附近沒有開放的疫苗接種點，而社區診所也通過電話錄音告知疫苗緊缺。

原以為疫苗無望的楊愛倫，通過親友得知，政府近期為Walgreens等連鎖藥局增加疫苗供給，立即拜託女婿在線上申請；她說，女婿日前從凌晨2時開始，不斷刷新預約頁面，但未找到開放接種點，當天早上7時起床後，再次嘗試，終在一小時後，「搶」下9日在曼哈頓施打疫苗的預約。

楊愛倫說，注射疫苗前一日，她從新聞得知有長者注射新冠疫苗不幸離世消息，一度非常緊張，甚至難以入眠；但她說，自己更認同施打疫苗後帶來的益處，翌日如期赴約接種輝瑞(Pfizer)疫苗。

為了幫助更多華裔長者正確認識新冠疫苗，楊愛倫表示，她拍視頻記錄整個接種過程，而且自己擔心的嚴重副作用並未出現，打完疫苗後，她在寒風中走回女兒住所，「注射部位第一天感到痠痛，人感到疲倦，第二日仍有痠痛感，第三天就沒事了」。

楊愛倫說，若民眾想在Walgreens預約施打疫苗，只需申請一個會員帳號，輸入所需信息後，即可預約注射第一針與第二針疫苗的時間，兩針無需在同一藥局施打，也可重新預約施打時間，詳情請登 https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19查詢。

疫苗 藥局 曼哈頓

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