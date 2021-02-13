8大道中餐館重開堂食 未見高朋滿座

紐約市餐館12日恢復堂食，布碌崙華人酒樓卻沒有迎來大批人潮。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市餐館12日恢復堂食，不少華人 酒樓和中餐館相隔數月後開業，在大年初一也不歇息，繼續為顧客服務；可惜當天布碌崙(布魯克林)8大道商業街顯得冷清，餐飲業者也沒有迎來大滿座，但也不失希望，祈求接下來的生意會逐漸好轉。

海悅大酒家經理楊Janet表示，25%的客容量可服務70至80人，但目前並沒有太多訂桌，從早上9時開門起每幾個小時只有三五成群的客人進門消費；她說酒樓已做好該做的防疫 工作，但華人普遍對新冠疫情 仍感害怕，因此第一天業績不好，也是預料之中。

但令她欣慰的是，當天外賣訂單暴增，相信顧客在大年初一並沒有自己下廚，而是點外賣在家聚餐；她也希望民眾能看見餐飲業者在防疫的努力，能前來捧場，幫助恢復社區經濟。

99號餐廳也不見人潮，經理表示，當天事前沒有顧客電話預約，中午以前基本上沒有客人，接近傍晚時分才有較多人流，但大多選擇戶外用餐；餐廳負責人林里舉表示，在疫情下轉變營業模式，為顧客提供容易外帶的燒烤、麵食，他希望生活能趕緊恢復正常，顧客回餐館堂食才能感到更自在。

7大道日本餐廳負責人黃先生表示，由於空間並不大，就算開放25%也只能容納不到十名客人，所以現在仍依賴外賣居多；他希望州府能開放更大客容量，對小型餐館才有幫助。