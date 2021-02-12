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加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

貝賽設臨時接種點 500劑預約2小時搶完

記者朱蕾／紐約報導
韓裔社區服務中心設立只開放兩天的臨時疫苗接種點。(記者朱蕾/攝影)
韓裔社區服務中心設立只開放兩天的臨時疫苗接種點。(記者朱蕾/攝影)

紐約州府在皇后區貝賽(Bayside)設立臨時新冠疫苗接種點，11日和12日兩天提供500劑疫苗，開放預約兩小時就名額告罄；國會眾議員孟昭文、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、市議員瓦隆(Paul Vallone)等民選官員11日到場慶祝皇后區東北部首個疫苗注射點開放，表示會繼續為社區爭取更多疫苗和資源。

該疫苗注射點位於貝賽32大道上的韓裔社區服務中心(KCS)，目前只開放兩天，一天提供250劑疫苗；三周後會再次開放，提供第二劑疫苗。

韓裔社區服務中心的500劑疫苗，在開放預約兩小時後就名額告罄；孟昭文表示，雖然此次預約已滿，她鼓勵民眾未來幾周繼續查看是否有可預約名額。

理查茲表示，皇后區東北部是交通沙漠，可選擇的公共交通很有限，當地居民、特別是行動不便的長者，難以前往其他社區接種疫苗，此臨時疫苗接種點是一個好的開端；他還感謝市府在花旗球場設立全天候疫苗接種點，同時呼籲聯邦政府增加對紐約州的疫苗分配。

「皇后區因新冠失去超過7000人」，理查茲說，「區公所會密切與州府合作，爭取皇后區每個社區都有疫苗接種點」，他還鼓勵符合資格的民眾盡快預約接種。

瓦隆表示，東北皇后區耆老人口多，需要在當地設立更多疫苗接種點，此疫苗接種點的成功運作，可成為社區組織與政府合作為當地居民提供疫苗的典範。

孟昭文、理查茲和瓦隆都讚揚州長葛謨(Andrew Cuomo)設立此臨時疫苗接種點；孟昭文說，皇后區是疫情的震中，感謝多位民選官員持續努力，為皇后區設立更多疫苗接種點，她也會繼續在國會為皇后區及整個紐約州爭取更多救助資源。

孟昭文(講話者)、理查茲(左二)、瓦隆(右一)等感謝州府在皇后區東北部提供疫苗注...
孟昭文(講話者)、理查茲(左二)、瓦隆(右一)等感謝州府在皇后區東北部提供疫苗注射。(記者朱蕾/攝影)
韓裔社區服務中心內大廳，作為疫苗接種點。(記者朱蕾/攝影)
韓裔社區服務中心內大廳，作為疫苗接種點。(記者朱蕾/攝影)

疫苗 皇后區 紐約州

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