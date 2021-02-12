我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

買年貨備年夜飯 法拉盛湧人潮

記者朱蕾／紐約報導
大年三十，法拉盛華人紛紛外出選購年貨。(記者朱蕾/攝影)
大年三十，法拉盛華人紛紛外出選購年貨。(記者朱蕾/攝影)

11日農曆新年除夕，紐約華人社區熱鬧喜慶，很多華人外出採購年貨及年夜飯的食材，花店、超市、熟食店等都迎來人潮，店員和顧客都戴著口罩，有些超市為進店顧客測體溫，希望春節前的購物潮不會造成疫情傳播。

迎新春家中擺放鮮花，不僅增添節日氣氛，有些花語象徵吉祥、富貴、高升等寓意，因此很多華人會在春節前購買鮮花。

法拉盛市中心幾乎每家花店11日都生意興隆。緬街靠近37大道上的喜慶花店店主蔡先生表示，今年因為擔心疫情影響生意，且年貨進價上漲，原本不敢訂購太多花，沒想到春節前幾天生意出乎意料的好，甚至好過往年，後來追加訂貨；「平時傍晚6時左右就收工，這兩天都忙到凌晨12時，生意太好了，孩子、親戚都到店裡幫忙。」

他說，有些品種還是供不應求，例如象徵步步高的劍蘭花，以往是成捆出售，今年改為按枝買，好讓更多民眾可以買到。

蔡先生還表示，考慮到疫情尚未結束，他今年特意申請戶外攤位，「花擺在店外供民眾挑選，避免過多人擁擠在店內。」

位於緬街與40路交口的花攤店主表示，今年由於疫情，有些鮮花品種不能進口，但毫不影響生意，百合、桃花等很熱銷。

紐約市的餐館12日大年初一才開放堂食，今年華人大多在家裡吃年夜飯，節前紛紛到超市、外賣店選購食材。11日中午賣各式燒臘的旺角餐廳前，顧客大排長龍等候購買熟食；多家華人超市的生意也興旺，特別是海鮮攤位，員工非常忙碌。

在法拉盛購物的徐雲飛說，「最近幾年的除夕，全家人都是在法拉盛的中餐館吃年夜飯；今年雖然在家裡吃，但仍要吃得好，畢竟這是華人最重要的節日；我和妻子上周六已經採購了一批食材，不過像活魚、螃蟹等食物要求新鮮，就在當日購買。」

喜慶節日裝飾在春節前熱賣。(記者朱蕾/攝影)
喜慶節日裝飾在春節前熱賣。(記者朱蕾/攝影)
迎接農曆新年，法拉盛街頭再現人潮。(記者朱蕾/攝影)
迎接農曆新年，法拉盛街頭再現人潮。(記者朱蕾/攝影)
華人在法拉盛街頭選購節慶裝飾。(記者朱蕾/攝影)
華人在法拉盛街頭選購節慶裝飾。(記者朱蕾/攝影)
華人超市生意旺。(記者朱蕾/攝影)
華人超市生意旺。(記者朱蕾/攝影)
很多華人選購鮮花迎新春。(記者朱蕾/攝影)
很多華人選購鮮花迎新春。(記者朱蕾/攝影)
市議員參選人尹導(左二)及其團隊在法拉盛街頭向民眾發放福字貼紙、口罩等。(記者朱...
市議員參選人尹導(左二)及其團隊在法拉盛街頭向民眾發放福字貼紙、口罩等。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛熟食店外，農曆大年三十排起長隊。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛熟食店外，農曆大年三十排起長隊。(記者朱蕾/攝影)

華人超市 疫情 法拉盛

上一則

中餐館準備就緒 喜迎堂食重開

下一則

香港經貿處 推線上文藝活動、線上電影節慶新年

延伸閱讀

多條道路可通往新世界超市停車場

多條道路可通往新世界超市停車場
新東溢豐酒樓訂情人節盆菜送法國紅酒

新東溢豐酒樓訂情人節盆菜送法國紅酒
法拉盛Flushing Tower辦公室出租黃金地段 交通便利 專業管理 充滿商機

法拉盛Flushing Tower辦公室出租黃金地段 交通便利 專業管理 充滿商機
「為法拉盛爭取資源」楊愛倫宣布參選第20選區市議員

「為法拉盛爭取資源」楊愛倫宣布參選第20選區市議員

法拉盛非法改建氾濫 黃敏儀推地下室公寓合法化

法拉盛非法改建氾濫 黃敏儀推地下室公寓合法化
王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書

王能參選法拉盛市議員 民主黨俱樂部、選民聯盟背書

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨