買年貨備年夜飯 法拉盛湧人潮

大年三十，法拉盛華人紛紛外出選購年貨。(記者朱蕾/攝影)

11日農曆新年除夕，紐約華人社區熱鬧喜慶，很多華人外出採購年貨及年夜飯的食材，花店、超市、熟食店等都迎來人潮，店員和顧客都戴著口罩，有些超市為進店顧客測體溫，希望春節前的購物潮不會造成疫情 傳播。

迎新春家中擺放鮮花，不僅增添節日氣氛，有些花語象徵吉祥、富貴、高升等寓意，因此很多華人會在春節前購買鮮花。

法拉盛 市中心幾乎每家花店11日都生意興隆。緬街靠近37大道上的喜慶花店店主蔡先生表示，今年因為擔心疫情影響生意，且年貨進價上漲，原本不敢訂購太多花，沒想到春節前幾天生意出乎意料的好，甚至好過往年，後來追加訂貨；「平時傍晚6時左右就收工，這兩天都忙到凌晨12時，生意太好了，孩子、親戚都到店裡幫忙。」

他說，有些品種還是供不應求，例如象徵步步高的劍蘭花，以往是成捆出售，今年改為按枝買，好讓更多民眾可以買到。

蔡先生還表示，考慮到疫情尚未結束，他今年特意申請戶外攤位，「花擺在店外供民眾挑選，避免過多人擁擠在店內。」

位於緬街與40路交口的花攤店主表示，今年由於疫情，有些鮮花品種不能進口，但毫不影響生意，百合、桃花等很熱銷。

紐約市的餐館12日大年初一才開放堂食，今年華人大多在家裡吃年夜飯，節前紛紛到超市、外賣店選購食材。11日中午賣各式燒臘的旺角餐廳前，顧客大排長龍等候購買熟食；多家華人超市 的生意也興旺，特別是海鮮攤位，員工非常忙碌。

在法拉盛購物的徐雲飛說，「最近幾年的除夕，全家人都是在法拉盛的中餐館吃年夜飯；今年雖然在家裡吃，但仍要吃得好，畢竟這是華人最重要的節日；我和妻子上周六已經採購了一批食材，不過像活魚、螃蟹等食物要求新鮮，就在當日購買。」