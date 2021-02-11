籃網新春之夜 星光閃耀迎牛年

擔任新春大使的中國演員暨歌手侯明昊表示自己是籃網球迷。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)10日晚主場對陣印第安納步行者隊(Indiana Pacers)，比賽期間舉行「籃網新春之夜」慶賀活動，邀請多名華人 明星通過線上表演助陣，慶祝牛年到來。

中國 駐紐約 總領事黃屏手握籃球表示，體育賽事在促進國際文化交流和世界人民團結中承擔著重要作用，提到NBA聯盟在中國擁有龐大的球迷，並預祝布魯克林籃網隊在新的一年能取得巨大成功，為中國球迷帶來更多歡樂。

今年已是NBA聯盟第十次慶祝農曆新年，籃網隊也連續在主場舉辦中華文化主題的春節比賽，對此籃網母公司執行長John Abbamondi表示，很開心擁有來自世界不同文化背景的球迷，而中國球迷的支持更具重要意義，並感謝黃屏一路支持，幫助籃網與中國球迷建立深厚的友誼。

此次擔任新春大使的中國演員暨歌手侯明昊表示，他是籃網球迷，自小就愛打藍球，認為既能釋放壓力，亦能享受運動快樂的運動；他也因而在往後的事業裡，發揮「不服輸、堅持、專注」的籃球精神，他在比賽中場期間也帶來表演，祝福海內外球迷新春快樂。

主辦方也邀請超過25位華人明星線上表演助陣，紐約當地華人兒童帶來現代舞蹈；籃網明星球員杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)等人也特別錄製視頻，傳達新春寄語。