我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

籃網新春之夜 星光閃耀迎牛年

記者顏潔恩／紐約報導
擔任新春大使的中國演員暨歌手侯明昊表示自己是籃網球迷。(視頻截圖)
擔任新春大使的中國演員暨歌手侯明昊表示自己是籃網球迷。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)10日晚主場對陣印第安納步行者隊(Indiana Pacers)，比賽期間舉行「籃網新春之夜」慶賀活動，邀請多名華人明星通過線上表演助陣，慶祝牛年到來。

中國紐約總領事黃屏手握籃球表示，體育賽事在促進國際文化交流和世界人民團結中承擔著重要作用，提到NBA聯盟在中國擁有龐大的球迷，並預祝布魯克林籃網隊在新的一年能取得巨大成功，為中國球迷帶來更多歡樂。

今年已是NBA聯盟第十次慶祝農曆新年，籃網隊也連續在主場舉辦中華文化主題的春節比賽，對此籃網母公司執行長John Abbamondi表示，很開心擁有來自世界不同文化背景的球迷，而中國球迷的支持更具重要意義，並感謝黃屏一路支持，幫助籃網與中國球迷建立深厚的友誼。

此次擔任新春大使的中國演員暨歌手侯明昊表示，他是籃網球迷，自小就愛打藍球，認為既能釋放壓力，亦能享受運動快樂的運動；他也因而在往後的事業裡，發揮「不服輸、堅持、專注」的籃球精神，他在比賽中場期間也帶來表演，祝福海內外球迷新春快樂。

主辦方也邀請超過25位華人明星線上表演助陣，紐約當地華人兒童帶來現代舞蹈；籃網明星球員杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)等人也特別錄製視頻，傳達新春寄語。

籃網母公司執行長John Abbamondi表示珍惜中國球迷的支持。(視頻截圖)
籃網母公司執行長John Abbamondi表示珍惜中國球迷的支持。(視頻截圖)
中國駐紐約總領事黃屏預祝布魯克林籃網隊在新的一年能取得巨大成功，為中國球迷帶來更...
中國駐紐約總領事黃屏預祝布魯克林籃網隊在新的一年能取得巨大成功，為中國球迷帶來更多歡樂。(視頻截圖)

中國 華人 紐約

上一則

搶車位起肢體衝突 布碌崙華男被打傷

下一則

花旗球場接種點 疫苗供應遠遜預期

延伸閱讀

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦
疑搶車位引發爭執 布碌崙華男被打傷

疑搶車位引發爭執 布碌崙華男被打傷
紐約皇后區、布魯克林再設2大規模接種點 24日開門

紐約皇后區、布魯克林再設2大規模接種點 24日開門
紐約大型運動娛樂場館23日起重開 須提供3日內陰性證明

紐約大型運動娛樂場館23日起重開 須提供3日內陰性證明
「你死定了」 布碌崙男子地鐵站遭人刺穿臉

「你死定了」 布碌崙男子地鐵站遭人刺穿臉

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷