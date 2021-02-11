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花旗球場接種點 疫苗供應遠遜預期

記者朱蕾／紐約報導
市長白思豪參觀花旗球場疫苗接種點，向民眾和醫護人員問好。(市長辦公室提供)
市長白思豪參觀花旗球場疫苗接種點，向民眾和醫護人員問好。(市長辦公室提供)

紐約市府設立在皇后區法拉盛花旗球場(Citi Field)的新冠疫苗大規模接種點10日開放，專門服務計程車和電召車司機、餐館業者以及皇后區居民，不過此接種點當前的疫苗數量遠不及預期，首周只有約1000劑，下周將增至4000劑。

原訂於上月開放的花旗球場疫苗接種點，由於疫苗供應短缺，延至10日開放，目前每周三至周六24小時運行，本周每天供應250劑疫苗；而州府設立的洋基球場(Yankee Stadium)疫苗接種點上周五開放後，一周供應1萬5000劑疫苗。

市長白思豪10日上午乘坐地鐵7號線到達花旗球場為接種點揭幕，「這是一個非常重要的起點」，他說，「隨著聯邦政府疫苗供應增加，花旗球場的接種數量也會增加，下周這裡將分配到4000劑疫苗；若我們有足夠疫苗，每天會接種5000劑，最終將七天24小時開放。」

皇后區長理查茲(Donovan Richards)也到場參觀花旗球場疫苗接種點，他表示，期待這裡得到更多疫苗，疫苗分配最重要的是公平；他表示，州府和市府應考慮在皇后區設立更多接種點，以服務不方便到花旗球場的民眾。

花旗球場疫苗接種點開放首日出現一些混亂，有民眾將「僅服務皇后區居民」誤以為無需預約，還有民眾把註冊表當做預約確認信。

白思豪表示，目前新冠疫苗接種仍需提前預約，可避免過多人聚集在疫苗接種點。他將「難預約」歸咎於疫苗供應不足，但仍鼓勵民眾繼續註冊，因為每周都會有新的供應。

為方便民眾往返花旗球場疫苗接種點，長島鐵路已於10日起增設花旗球場臨時停靠站，在該接種點開放期間，華盛頓港(Port Washington)線所有列車會停靠球場，且全天候運行。

白思豪10日視察設於皇后區花旗球場的新冠疫苗接種點。(市長辦公室提供)
白思豪10日視察設於皇后區花旗球場的新冠疫苗接種點。(市長辦公室提供)
市長白思豪乘坐地鐵7號線，前往花旗球場的新冠疫苗接種點。(市長辦公室提供)
市長白思豪乘坐地鐵7號線，前往花旗球場的新冠疫苗接種點。(市長辦公室提供)

疫苗 皇后區 白思豪

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