大型場館23日起重開 入場須持陰性證明

葛謨宣布，允許體育、娛樂場館等大規模聚集場所從2月23日(周二)起開放，觀眾須提供新冠檢測陰性證明。（美聯社）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日宣布，允許體育、娛樂場館等大規模聚集場所從2月23日(周二)起開放，容納量高於萬人的場館只允許10%的客容量，參加活動的民眾須提供72小時內新冠病毒核酸檢測 (PCR test)陰性證明才可入內；他說，巴克萊中心(Barclays Center)將於23日重開，舉辦布魯克林籃網對沙加緬度國王的NBA比賽。

除了客容量限制以及核酸檢測要求，入場者還需接受體溫監測並保持戴口罩，場館工作人員將根據社交距離為觀眾分配座位；使用大型場館的冰球、美足、足球、棒球、籃球及演唱會，在遵守防疫 規則的情況下都可恢復。

葛謨表示，目前新冠疫情已經從假日季後的高峰回落，紐約州同時也需要明智地重啟經濟，在防疫和經濟恢復中取得平衡，及時檢測就成為關鍵；他說，此前水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的比賽試點很成功，約6700名觀眾賽前做檢測，陰性者才可入內。

他還說，巴克萊中心也將於23日舉辦開放後的首場NBA比賽，由布魯克林籃網(Brooklyn Nets)對陣沙加緬度國王(Sacramento Kings)；該場館能容納超過1萬7000人，按照州府要求，只有1700名觀眾能夠入內；但也有公衛專家表示，封閉的巴克萊中心不同於開放的美足或棒球場，室內場館需要足夠的通風能力，才能降低病毒的傳播，但葛謨並未提及這一點。

另外，洋基球場(Yankee Stadium)、花旗球場(Citi Field)目前已被用作疫苗接種中心，而且職棒新賽季還未開始；市長白思豪(Bill de Blasio)也表示考慮將使用巴克萊中心作為接種點；對此葛謨的高級助理羅茲(Gareth Rhodes)表示，州府將和各場館和運動隊溝通，確保接種工作不受影響。