春節堅守崗位 華裔姊妹911接線18年

張玉珍、張玉燕姐妹服務紐約市911接線中心已18年。(記者張晨/攝影)

「沒人來這，只聽聲音就夠了。」已在紐約市 警911接線中心服務18年的張玉燕、張玉珍姊妹在鏡頭前略顯緊張，從來都是「以聲音示人」的她們，笑談這是第一次接受媒體採訪；11日是農曆新年的除夕夜，兩姊妹仍有一人要堅守崗位至午夜零時，接聽幾百通報警電話，「我想我應該就在這過年了。」

影音來源：記者張晨

妹妹張玉珍比姊姊健談，她表示，2003年她領了兩份報名表，將其中一份「強行」塞給姊姊張玉燕，「我們開始接受這份工作的心願和態度很簡單，離家近，福利 好。」

但當真正上崗後，她們的心態改變了，接線中心每天接到超過2000起報警電話，每件狀況各不相同，高度考驗接線員們隨機應變的能力。

「我們是比出勤警員更早了解案情者，也就是說，我們的信息是第一手的。」張玉珍說，對於槍擊、捅人一類的惡性傷人案件，接線員需要知道涉案者傷況、案發地所處環境以及嫌犯的體貌特徵，以便有針對性地呼叫救援，並為轄區警員提供最新線索，以第一時間追蹤在逃者。

張玉燕說，當警員反過來問接線員問題時，「我們不能攤手一問三不知」，而是要提供更多案發地附近的案件歷史，供警員參考，並提醒他們注意安全；「所以不僅要對報警者負責，更要對辦案警員負責，這是一個雙向的協同作戰。」

當然，作為一線人員的她們，疫情 下長時間加班、錯過佳節更是在所難免，家人、孩子無奈問「又加班？」，嘆息聲聽了一遍又一遍，而一日12小時的工作，也使她們回到家有時累到「不想說話，只想一人安靜待著。」

「有時很緊張，有時很平靜。」張玉珍說，女兒外出參加大型活動或與朋友結伴出遊，工作上的緊張情緒會致使她不厭其煩地打電話給女兒，確認她安全。

談起18年的接線員經歷，張家姊妹感觸最深的是，其實每個人都是抱著美好和積極的心態展開一天的生活，而許多惡性事件的發生都是意外，「我們希望每個人都能安全回家。」