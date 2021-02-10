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史島3萬住戶 突遭大停電

記者黃伊奕／紐約報導
史泰登島9日大規模停電，幸好很快恢復供電。（圖片取自電力公司推特）
史泰登島9日大規模停電，幸好很快恢復供電。（圖片取自電力公司推特）

史泰登島9日上午突然莫名發生大規模停電，導致島上超過3萬住戶家庭受影響，愛迪生電力公司(Con Edison)正在調查停電原因，以免接下來暴風雪期間再次發生狀況。

據悉9日上午突然發生的停電主要集中在史泰登島南岸，從上午9時05分開始，史泰登島1萬3900戶住戶突然斷電，愛迪生電力公司快速處理，七分鐘後恢復供電，期間又出現1萬9000戶當地住戶瞬間斷電，但同樣快速恢復。

愛迪生電力公司發言人德魯里(Allan Drury)表示，因設備問題，史泰登島供電系統短暫停機，雖然大部分客戶很快恢復供電，但停電卻導致許多路口交通信號燈受影響，耗時很久才恢復正常，幸好沒有導致任何車禍。

此次大規模停電雖未造成嚴重影響，但當地民眾仍十分擔憂11日另外一場暴風雪將來襲，下不希望再次遭遇停電危機；史泰登島居民張先生表示，「紐約市電力系統近些年總是出現問題，如果暴風雪天氣下停電，將比此前颶風天氣下停電更加難熬。」

愛迪生電力公司表示，他們正在努力調查導致此次史泰登島供電系統受到干擾的主要原因，於此同時如果民眾供電系統出現問題，可登錄網conEd.com/reportoutage提交報告，或致電(800)752-6633。

史泰登島 暴風雪 紐約市

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