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疫期過春節 外賣年菜大受歡迎

記者顏嘉瑩／紐約報導
金豐在今年推出的外賣新年盆菜，相當受到歡迎。(廖凱琪提供)
金豐在今年推出的外賣新年盆菜，相當受到歡迎。(廖凱琪提供)

農曆新年將至，往年春節期間中餐館的年夜飯預訂火爆，新冠疫情下民眾聚餐雖有減少，但年夜飯仍要吃；華埠多間餐館像是金豐大酒樓、上海老正興等都推出外賣年菜，其中金豐推出新年限定的「盆菜」，十道菜各有不同的寓意，受到民眾歡迎。

即便紐約州將在12日(周五)農曆年時重開堂食，允許25%的容客率，但外賣年菜仍是今年多數人的選擇；上海老正興在今年推出四人、六人、八人套餐，並在網購平台「FreshGoGo」販售。

餐館業者朱太表示，年菜中以上海名菜「燻魚」最受到歡迎；不過她也表示，疫情影響下人工、菜價都有上漲，今年的年菜價格則比往年上漲約10%左右，以因應成本。

也有華埠餐館業者和網購平台合作，從上周開始就收到不少的年菜訂單，業者直言「如果沒有網購外賣，我們根本就活不下去」，表示除了紐約當地的民眾訂餐，也有許多外州客人透過網路訂購年菜，約占60%，「在紐約餐館多、競爭大，外州道地的中餐館比較少，網路也為我們拓展了很多外州客源，不過整體訂單還是比往年少了許多。」

金豐大酒樓每年在農曆年期間生意都相當火爆，今年也有民眾打電話想預訂農曆年期間堂食，但是金豐表示，在12日是否能如期開放堂食，仍須員工所在的工會准許，目前還只有零星戶外用餐接受預訂，其餘則須現場候位。

在今年家庭、社團聚餐較少，原本有55名廚師的金豐到現在減少到只剩七人，在有限的人手下，業者表示花了幾天的時間討論，推出限定新年盆菜內容，供民眾預訂。

金豐大酒樓銷售經理廖凱琪表示，盆菜內有十樣菜色，包括象徵發財的發糕、幸福的芝麻球、步步高升的蘿蔔糕、長壽的長壽麵、團圓的廣東脆皮雞等，雖然農曆年是華人的重要節日，但這些菜色代表的寓意，相信也是所有族裔在疫情下的共同願望。

廖凱琪說，目前盆菜已經有不少預訂，在過去一年中社區受到疫情重創，疫情還在持續，雖然經過了一年，相信民眾都很希望能夠外出聚餐、慶祝農曆年，酒樓也很希望趕緊重開恢復生意，但更重要的是，民眾都能過個平安健康的好年。

往年曼哈頓餐館農曆年間有不少家庭聚餐，今年疫情影響下年菜多外帶。(本報檔案照)
往年曼哈頓餐館農曆年間有不少家庭聚餐，今年疫情影響下年菜多外帶。(本報檔案照)
金豐在今年推出的外賣新年盆菜，相當受到歡迎。(廖凱琪提供)
金豐在今年推出的外賣新年盆菜，相當受到歡迎。(廖凱琪提供)

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