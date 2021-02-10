官網太繁瑣！查找疫苗站 TurboVax一目了然

TurboVax按紐約州疫苗站開放預約的先後排序，民眾無需輸入任何信息，即可了解「哪家疫苗站還有疫苗能打」。(取自TurboVax官網)

31歲華裔軟件工程師日前幫在紐約工作的母親線上預約新冠疫苗 時，發現政府相關網頁繁瑣，必須輸入所有個人信息後，才能顯示周邊開放預約的疫苗站；他用時不到兩周、花費不到50元，自行創建新冠疫苗網頁TurboVax，供民眾免費查詢，只需點開鏈接，相關信息一目了然，可立即致電預約開放站點接種疫苗。

出生並在紐約長大的馬曉宇(Huge Ma)9日接受本報訪問時表示，他目前在加州愛彼迎(Airbnb)擔任軟件工程師，因新冠疫情 爆發，他返回紐約市 遠程工作；他的父母來自香港，他為了幫母親重返護士崗位，今年1月中曾上網幫母親預約注射新冠疫苗。

當馬曉宇打開州府與市府線上預約網站後，他被兩個網站繁瑣的註冊方式「勸退」；他說，兩個網站的註冊系統互不關聯，必須輸入大量信息後，才能得知周邊能提供疫苗的站點，「一定有更好的辦法(查找新冠疫苗注射站)」。

雖然成功幫母親預約新冠疫苗，但馬曉宇立即著手自行創建新冠疫苗網頁，旨在提供便捷的相關信息，幫助民眾快速預約施打疫苗；他用時不到兩周，花費不到50元，建立了TurboVax，該網站按紐約州疫苗站開放預約的先後排序，民眾無需輸入任何信息，即可了解「哪家疫苗站還有疫苗能打」。

馬曉宇說，他創立這個網站時，仍需完成他的全職工作，每天超時工作，加班完成網頁，他還創立同名推特帳號，實時更新疫苗站開放預約信息，希望為民眾提供便利，「不幸的是，政府沒有為民眾提供所需(資訊)，但疫情期間，每個人都應做些什麼，我只是做了一件小事，讓事情變得更簡單」。

日前多項研究顯示，包括紐約市在內的全美地區，疫苗供應短缺，部分地區甚至爆出疫苗分配不均；紐約市最新統計稱，截止上月31日，已接種者中白人占48%，高於其人口在全市的占比，而人口占全市25%與29%的非洲裔和西語裔，接種率分別只有11%和15%。

此外，華裔民眾也反應預約與接種疫苗難的問題，皇后區東部的部分華人聚居地如白石鎮、貝賽、新鮮草原與橡園等，成為疫苗接種的荒漠地帶，甚至一個疫苗接種點也沒有。

中醫師李旭輝表示，他於三周前幫自己以及年逾80的父母預約注射新冠疫苗，但截止9日，仍沒有找到一個開放疫苗站，「網站沒有開放預約的疫苗站點，都是電話錄音」；他說，父母年事已高，無法前往較遠的賈維茨中心(Javits Center)施打疫苗，期盼政府合理分配疫苗，讓一家人早日施打。