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法拉盛公寓驚現郵件大盜 綠卡、紓困金全被偷

記者牟蘭／紐約報導
言凱蒂居住的合作公寓內，多次遭到一名亞裔男子偷竊信件；圖為疑似嫌犯的視頻截圖。(言凱蒂提供)
言凱蒂居住的合作公寓內，多次遭到一名亞裔男子偷竊信件；圖為疑似嫌犯的視頻截圖。(言凱蒂提供)

位於法拉盛博生大道(Parsons Blvd.)與邦恩街(Bowne St.)附近一棟合作公寓，日前76家住戶的郵箱在兩周內被同一嫌犯連竊三次，部分華裔住戶獲批的綠卡紓困金都被偷走，嫌犯至今在逃；該合作公寓董事會委員表示，她已向郵局調查部門報案，但尚未有進展，呼籲知情者提供線索，早日逮捕嫌犯。

影音來源：言凱蒂提供

這棟合作公寓董事會委員、住戶言凱蒂6日表示，大樓76名住戶的郵箱於上月26日、29日與本月4日遭竊三次，其中不少華裔住戶丟失支票與重要證件，「一些住戶丟了剛剛獲批的綠卡，還有住戶收到政府分發的紓困金被偷了」。

言凱蒂說，根據大樓的監控錄像，犯下三起竊案的嫌犯為一名40歲左右、身高約五呎七、八吋的亞裔中年男子；她說，這名男子在凌晨4時45分到5時左右作案，他持鑰匙進入公寓大樓後，再進入大廳的郵箱室，疑用鑰匙打開所有住戶的郵箱並偷走信件。

由於這起案件涉及郵局，言凱蒂表示，紐約市警不予處理，並建議她向郵局相關部門報案；她說，她已代表大樓住戶多次聯繫郵局，但至今只收到兩通電話，沒有任何執法人員前往大樓調查，讓她備感擔憂，害怕樓內住戶的郵件再次被盜。

言凱蒂表示，附近還有多棟大樓住戶稱，大樓遭到類似郵件盜竊，她希望知情者提供線索，早日抓到嫌犯，更督促郵局相關部門執法人員早日著手調查，並溝通如何改進郵箱安全事宜。

紓困金 綠卡 華裔

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