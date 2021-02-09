抽拉紅包、新春口罩 春節熱賣

可愛的牛年特色紅包。(記者顏嘉瑩/攝影)

今年的農曆新年雖然在新冠疫情 的影響下，無法像往年一樣吃團圓飯，但華人傳統送禮、送紅包的習俗仍有；業者表示，今年紅包袋以抽拉式的款式最火紅，頗受歡迎，同時也有業者推出創意新年口罩紅包，成為民眾送紅包新選擇。

曼哈頓華埠 專賣新年小物的商家「美麗屋」業主黃Sunny表示，每年該店都會擺出屬於當年生肖專屬的新年用品，相當受到民眾歡迎，而今年除了有牛的造型紅包、傳統紅包袋外，可抽拉式的新款紅包袋也非常吸睛。

抽拉式紅包袋有兩層，當民眾在打開紅包時，需要將內層的紅包袋拉開，如此就會出現新年的祝福吉祥話，像是「大吉大利」、「學業進步」等，除了有橫拉式還有直拉式，屬牛年商品中的熱賣款。

另外還有業者進口台灣 製造的醫療級口罩「牛轉乾坤口罩紅包」，結合疫情所需和特有的紅包傳統，在紅包袋中裝著三片新春造型口罩，包括鴻運當頭的紅牛、適合男性配戴的藍牛，和象徵吉祥如意的舞獅造型等，創意新穎的造型也在網路上造成一波搶購。

透過網路預購買到口罩的陳先生表示，疫情大多口罩都是素面，坊間來源不明的口罩充斥，擔心防疫效果有限，此次的口罩有聯邦食品暨藥物管理局(FDA)認證,，加上口罩圖樣男女均適用，才讓他上網搶購，打算視訊拜年時戴上，讓親友羨慕。