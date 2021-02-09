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顧客流失、海運不暢 牛年飾品販賣少　

記者顏嘉瑩／紐約報導
往年農曆年前兩周為業者最忙的時候，但今年疫情影響，不只客人減少，年味也減少許多。(記者顏嘉瑩╱攝影)
往年農曆年前兩周為業者最忙的時候，但今年疫情影響，不只客人減少，年味也減少許多。(記者顏嘉瑩╱攝影)

農曆新年將至，往年此時在曼哈頓華埠街上隨處可看到業者擺出各式新年裝飾、紅包袋供民眾選購，而今年由於新冠肺炎疫情影響過節氣氛，顧客流失再加上海運貨櫃短缺、運費高漲等問題，華埠業者不敢從中國大量進口節慶裝飾，導致今年牛年節慶用品相當少。

在華埠經營童裝佛具禮品店30多年的「美麗屋」，每年農曆新年前，都會在門口擺出大量的新春裝飾，包括紅包、春聯、掛飾等，愈接近年節買氣就愈旺，但今年至今尚未出現人潮。

美麗屋業主黃Sunny表示，往年在農曆年前兩周開始，是生意最好的時候，但今年的客人比往年減少了四分之三，為該店30多年來生意最差的一年，不過由於往年都有賣年節裝飾，即便生意不好，夫婦倆仍堅持開業。

黃Sunny說，今年生意差主要是流失三大客群，包括耆老、留學生和外州遊客等，由於疫情避免群聚，吃團圓飯的活動預計也將減少許多，民眾購買年節裝飾的意願自然降低，業者的進貨量也就減少。

海運貨櫃短缺讓運期拉長，也影響到社區的牛年裝飾品供應；黃Sunny在去年11月下單牛年節慶用品，按照正常速度應該要在今年1月初到貨，不過今年海運「塞船」，貨物足足晚了兩周才到貨，讓他相當緊張，「因為這些生肖裝飾必須要在新年前上架，否則過完年就成了垃圾。」

運費上漲則影響到業者進貨成本，黃Sunny表示，一個貨櫃的進貨成本大約是一箱貨物20元，「但這是需要大量定貨，如果是進貨不多的散貨，一箱運費大概要50到80元不等，這也是業者不太願意進貨，以及今年春節用品價格上漲原因。」

在勿街上的禮品店Lurei Trading Inc，今年販售的牛年用品，則是只有兩款大小不同的牛娃娃，另外就是舞獅布偶以及少許的拉炮；業主李荼婭說，疫情影響民眾心情，路上行人減少，年味也都沒了，至今只有少量的顧客前來詢問，但購買的人少之又少。

供給需求加上海運影響，華埠販售牛年用品的業者較少。(美麗屋提供)
供給需求加上海運影響，華埠販售牛年用品的業者較少。(美麗屋提供)
往年農曆年前兩周為業者最忙的時候，但今年疫情影響，不只客人減少，年味也減少許多。...
往年農曆年前兩周為業者最忙的時候，但今年疫情影響，不只客人減少，年味也減少許多。(美麗屋提供)
往年也擺出不少春節裝飾販售的勿街禮品店裡，今年只有賣牛娃娃和舞獅布偶。(記者顏嘉...
往年也擺出不少春節裝飾販售的勿街禮品店裡，今年只有賣牛娃娃和舞獅布偶。(記者顏嘉瑩/攝影)

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