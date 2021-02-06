華社耆老打疫苗 社區組織挑大樑

一位耆老坐輪椅抵達疫苗接種站。(美聯社)

紐約市 自疫苗 開始接種至今已八周過去，少數族裔社區接種困難的問題屢次推上話題，而近日市衛生局公布的報告，也再次印證全市接種族裔人口比例嚴重不均的問題；代表曼哈頓下城的州眾議員牛毓琳聯合多個社區及醫療組織於5日舉行記者會表示，如今接種局面混亂，語言、文化、資源皆障礙，是社區組織挑起了大樑。

牛毓琳表示，從2020年12月底開始，其辦公室每天都收到無數通民眾打來的電話，詢問疫苗接種事宜；她認為，不清晰、不通暢的資源信息分享鴻溝，拉開了族裔間的差距，特別對於華裔耆老來說，語言、文化和通訊手段都成為障礙。

她說，「一個簡單的例子，如今電話註冊只有英文和西班牙語翻譯，中文還未列入。」而這個時候，扎根社區的醫療和非營利組織，成了民眾能聯繫的唯一渠道。

當亞裔 社區得知疫苗接種的消息時，極少會有人直接查看州、市府發布的官方信息，王嘉廉社區醫療中心副首席醫療官金曉星(Dr. Hyoseong Nuna Kim)說，「符合條件的接種者能做的是，直接聯繫我們詢問具體情況。」

她指出，州府針對疫苗供給量有非常嚴格的「周報告」制度，但亞裔中「少個人、重家庭」的文化，致使他們往往需要和家人溝通，這也耗費一定的時間，以致整體接種速度大為延後，「不僅是註冊過程中，在真正接種的流程上，也需要更多的人性化。」

華策會政策和公共事務長考文(Carlyn Cowen)則說，「許多身患疾病不能出門的華裔耆老，打電話要求我們幫忙註冊疫苗。」不僅如此，她表示，註冊成功後還需志願者開車將耆老送去接種點，第二劑可接種時又將重複第一劑的工作，「政府安排不到位，社區組織就要頂上。」

州參議會健康委員會主席李維拉(Gustavo Rivera)當天代表西語裔社區與會，他表示，少數族裔社區在疫情中損失最慘重，但市府卻未能給這些社區最有需要接種的人群盡快接種疫苗。」

他建議，未來大部分疫苗應用於加速為少數族裔社區接種，同時應禁止非紐約市居民，到紐約市內接種點打疫苗。