線上搶位！洋基接種點民眾趕早排隊打疫苗

洋基球場接種點開放，民眾晨起排隊打疫苗。(美聯社)

紐約洋基 球場(Yankee Stadium)疫苗接種點5日啟用，僅供布朗士 居民接種，市長白思豪(Bill de Blasio)當日在洋基球場開記者會稱，布朗士是全市陽性率最高的行政區，此接種點的開放不僅會幫助他們，更是疫苗公平分配的重要一步。

不少民眾一大早就冒著小雨在場外排隊等待，許多人未保持六呎社交距離，現場警衛隊員不得不時刻提醒，以遵守防疫規定。

「這是免費的。」白思豪在記者會上重申，接種者不需要保險，也不會被問題任何有關移民身分的信息。

據悉，該接種點一周可接種1萬5000人，運營時間為早8時至晚8時，每周運營七天，符合接種資格的布朗士區居民可在網站Somosvaccinations.com或撥打電話(833)766-6769預約；前去接種時須攜帶居住地址證明，如身分證件、房東證明、房租收據或合同或房貸紀錄等。

雖然接種無需醫療保險 ，但在和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)的網路註冊流程中，仍要求接種者輸入保險公司和保險號碼，在保險公司和號碼一欄不能留白，無保險者可輸入「n/a」，註冊流程就得以繼續。

根據美國人口普查數據顯示，布朗士有接近10%的人沒有醫療保險，是全市無保險人口最多地區。

市府提醒不能使用電話或網路的民眾，可直接前往球場售票處預約；根據和諧社區醫療大聯盟網站5日顯示，9日(周二)之前的名額都已被預約了。

白思豪表示，洋基球場接種點由市府、州府、洋基隊和諧社區醫療大聯盟合作，為布朗士居民接種，國民警衛隊(New York National Guard)負責駐守和管理。

「洋基球場開設大規模接種點是推動公平分配疫苗計畫的一部分，確保醫療資源短缺、疫情中受創嚴重的社區，能夠更便利獲取疫苗資源，因此洋基球場接種點僅限布朗士區居民接種。」他說，隨著聯邦政府持續供給疫苗，球場或將轉為24小時運營。

市府指出，洋基球場接種點的開設，將會改變疫苗分配不公的現狀，因為過去一周，市府數據呈現疫苗接種有明顯的種族差異，尤其在非洲裔及西語裔社區。

布朗士本周報告的陽性率為6.33%，為全市最高，最低的為曼哈頓的3.12%。