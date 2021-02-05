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「比照長島」 紐約市要求立即重開堂食

記者牟蘭／紐約報導
市議員霍頓致信州長葛謨，要求讓紐約市比照長島待遇，立即重開堂食，且允許50%的上座率。(記者牟蘭／攝影)
市議員霍頓致信州長葛謨，要求讓紐約市比照長島待遇，立即重開堂食，且允許50%的上座率。(記者牟蘭／攝影)

選區包括皇后區中村的共和黨籍市議員霍頓(Robert Holden)，日前致信州長葛謨(Andrew Cuomo)，批評州府的餐館堂食規定雙重標準，偏心毗鄰紐約市長島，要求紐約市比照長島兩郡待遇，立即重開堂食，且允許50%的上座率。

葛謨(Andrew Cuomo)上月宣布，只要紐約市的新冠檢測陽性率持續下降，餐館堂食可於14日、情人節當天重開，客容量限制在25%；霍頓對此表示不滿，他於1日致信葛謨，要求立即讓紐約市重開堂食，且允許50%的上座率。

霍頓在信中表示，疫情重創紐約市經濟，小商家苦苦掙扎，不少餐飲業者沒熬過這過冬天；他說，雖然紐約市的陽性率在節日季期間不斷上升，但附近長島的疫情指數也持續飆升，他批評州府防疫規定雙重標準，關閉了紐約市的堂食，卻允許長島堂食以50%的客容量繼續開放。

以距離皇后區最近的長島納蘇郡舉例，霍頓說，截止1日紐約市新冠檢測陽性率只有5.8%，但納蘇郡高達6.5%，而前者的堂食被強迫關閉，後者的堂食卻照常營業，「事實很清楚」。

霍頓在信中呼籲葛謨做出正確的判斷，勿給城市發展帶來負面影響，「你(葛謨)手中掌握了成千上萬商家的命運，而任何對經濟進一步損害，都可能成為壓死餐飲業與服務業的最後一根稻草」。

紐約市去年12月14日起禁止堂食，餐飲業者只能依靠外賣與戶外餐館維持生意，但天氣日益寒冷，一些餐館必須付出高昂費用搭建戶外餐館，部分商家只能選擇暫停營業甚至永久關門。

根據美國中餐業聯盟(紐約)粗估，去年疫情期間，全美逾4萬家中餐館有30%已經倒閉，許多華裔家庭因此失去收入，生計陷入困難。

市議員霍頓致信州長葛謨，要求讓紐約市比照長島待遇，立即重開堂食，且允許50%的上...
市議員霍頓致信州長葛謨，要求讓紐約市比照長島待遇，立即重開堂食，且允許50%的上座率；圖為曼哈頓的一間餐廳。(美聯社)

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