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超級盃比賽夜 餐館籲准許延時營業

記者金春香／紐約報導
餐館業懇求葛謨將本周日晚的10時宵禁延至凌晨。（記者金春香／攝影）
餐館業懇求葛謨將本周日晚的10時宵禁延至凌晨。（記者金春香／攝影）

本周日(7日)將有美足(NFL)超級盃(Super Bowl)比賽，州內眾多餐館和酒館致信州長葛謨(Andrew Cuomo)，籲請本周日將州內餐館的晚10時結束用餐時間延至凌晨12時，准許延長營業兩小時，好讓餐館接待更多顧客，食客也不需要在晚10時還未觀看完比賽被迫離開餐館。

葛謨去年11月要求州內餐館10時後不能接待顧客堂食和室外就餐，僅能提供外賣。紐約市餐館當前不允許堂食，但戶外用餐時間也只到晚10時。

代表州內超過3000家餐館和酒館的帝國州餐館和酒館聯盟(Empire State Restaurant and Tavern Association)，4日致信葛謨，希望州府能夠盡快出台試點計畫，在本周日(7日)將州內餐館就餐結束時間從晚10時延長至凌晨。

聯盟行政總監韋克斯勒(Scott Wexler)在信中指出，餐館和酒館的業者及員工一直以來都在遵守州府防疫規定的前提下經營生意，他們能夠在晚9時做到的防疫規範，在11時也一定同樣能遵守；而延長兩小時營業時間能給很多餐館帶來額外生意，也能保證食客在就餐同時看完超級盃比賽，而不是在10時被迫離開餐館，然後再與朋友集聚到他人家中看完下半場比賽。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行主任里吉(Andrew Rigie)也表示，每晚10時打烊的規定，導致餐館和員工失去最少一輪顧客，開放至凌晨能在一定程度上幫助這些在邊緣苦苦掙扎的餐飲業者。

新州州長前一日已經宣布，從本周五起取消晚10時後不准堂食和室外用餐的規定。

根據紐約州勞工廳數據，去年12月紐約餐飲業員工人數比前一年同期減少43%，從32萬4500人減至18萬3800人。

紐約州餐飲業者籲請州長在超級盃當晚允許延長營業兩小時，圖為曼哈頓的一間酒吧。(路...
紐約州餐飲業者籲請州長在超級盃當晚允許延長營業兩小時，圖為曼哈頓的一間酒吧。(路透)

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