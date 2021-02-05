超級盃比賽夜 餐館籲准許延時營業

餐館業懇求葛謨將本周日晚的10時宵禁延至凌晨。（記者金春香／攝影）

本周日(7日)將有美足(NFL)超級盃(Super Bowl)比賽，州內眾多餐館和酒館致信州長葛謨 (Andrew Cuomo)，籲請本周日將州內餐館的晚10時結束用餐時間延至凌晨12時，准許延長營業兩小時，好讓餐館接待更多顧客，食客也不需要在晚10時還未觀看完比賽被迫離開餐館。

葛謨去年11月要求州內餐館10時後不能接待顧客堂食和室外就餐，僅能提供外賣。紐約市 餐館當前不允許堂食，但戶外用餐時間也只到晚10時。

代表州內超過3000家餐館和酒館的帝國州餐館和酒館聯盟(Empire State Restaurant and Tavern Association)，4日致信葛謨，希望州府能夠盡快出台試點計畫，在本周日(7日)將州內餐館就餐結束時間從晚10時延長至凌晨。

聯盟行政總監韋克斯勒(Scott Wexler)在信中指出，餐館和酒館的業者及員工一直以來都在遵守州府防疫 規定的前提下經營生意，他們能夠在晚9時做到的防疫規範，在11時也一定同樣能遵守；而延長兩小時營業時間能給很多餐館帶來額外生意，也能保證食客在就餐同時看完超級盃比賽，而不是在10時被迫離開餐館，然後再與朋友集聚到他人家中看完下半場比賽。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行主任里吉(Andrew Rigie)也表示，每晚10時打烊的規定，導致餐館和員工失去最少一輪顧客，開放至凌晨能在一定程度上幫助這些在邊緣苦苦掙扎的餐飲業者。

新州州長前一日已經宣布，從本周五起取消晚10時後不准堂食和室外用餐的規定。

根據紐約州勞工廳數據，去年12月紐約餐飲業員工人數比前一年同期減少43%，從32萬4500人減至18萬3800人。