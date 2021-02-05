紐約餐館周回歸 500多家外帶美食20.21元

2021年紐約餐館周，有500多家餐館提供20.21元優惠價外賣美食。(取自紐約餐館周官網)

自1982年以來，紐約市「餐館周」於每年夏季和冬季舉行，去年夏季活動受疫情 影響，首次被迫中斷，但2021年冬季「餐館周」終於得以回歸並延長至2月28日。

由於新冠疫情下餐館營業仍面臨諸多限制，今年參與餐館周的商家改提供外賣形式的套餐，包括一個主菜，至少一個配菜，午餐和晚餐的價格均為20.21元，以紀念2021新的一年。以實惠的價格，就可品嚐高級餐廳的美食，性價比很不錯，不過小費不包括在內。

今年餐館周共有500多家各式餐廳參與，中餐館及其分店有18家，特別介紹其中三家特色餐廳，更多資訊可上官網查詢：https://www.nycgo.com/restaurant-week。

Red Farm

新式中餐廳「Red Farm」為大眾提供美味的靈魂人物是主厨吳喬(Joe Ng)，他曾被多家美食評論媒體稱為紐約最天才的粵式點心師傅、紐約最棒的華裔廚師之一。

這家餐廳由主廚吳喬和猶太 裔合夥人Ed Schoenfeld在2010年共同創辦，觀察家報曾說，吳喬在廚房裡做出的每一道菜都可能是你吃過最美味的中國菜。

吳喬開發了成百上千種粵式餃子點心，他說，「我既不想做美式中餐，也不想做傳統中餐，是時候換一個新的烹飪風格了。」

Red Farm外賣套餐餐盒。(讀者提供)

鎮店外賣推薦：

燻牛肉蛋捲(Pastrami Eggroll)

這道菜看起來像春捲，但是做工更複雜，外表是焦脆的蛋皮，裡面裹著猶太傳統的熏牛肉和蔬菜，最下面墊著火箭菜，配著濃郁的蛋黃醬，一咬滿口留香。

Red Farm的鎮店燻牛肉蛋捲。(記者張晨/攝影)

3 Times茅廬

作為主營上海菜的3 Times，開業以來俘獲了大批南方食客的心，店裡的麵點師傅是品牌創始人朱涵葦三顧茅廬請來的，這也是店名的由來。

朱涵葦找到師傅時，她已經金盆洗手近十年，第一次邀約她出山時，師傅乾脆俐落地拒絕了；但朱涵葦說，能找到一個有40多年的一線麵點經驗的老手藝人，並用真誠打動她為自己的品牌助陣，絕對是值得的，於是自己一有空就去師傅家門口蹲點，最後三顧茅廬的誠懇，終於打動了師傅，為3Times重新出山。

朱涵葦在開店前曾在旅遊行業就職，與來美的華人遊客接觸時，他發現對中華美食的思念，是每一個人的跗骨之蛆。

「基本上來美不到一周，遊客們就開始要求嚮導推薦地道的中餐，但找一家既正宗又方便的中餐館又談何容易！」他說，這才萌生了創立自己中餐品牌的想法。

鎮店外賣推薦：

蟹粉小籠包

鎮店蟹粉小籠。(記者張晨/攝影)

鎮店蟹粉小籠。(3Times提供)

蟹粉小籠裡有滿滿的黃油，不禁讓人念起「輕輕提、滿滿移、先開窗、後喝湯、一口光、滿口香」；拆蟹麻煩，包小籠更麻煩，兩兩疊加，愈是繁瑣，看似平凡無奇的包子，實則展現了華裔匠人精神。

直到你小心咬開的那一瞬間，金光乍破，湯汁滾熱奔流，製作者的心思一股腦兒的都被這一口咬破，凝練濃縮，內在華麗與外在樸素的強烈對比，讓人覺得詩意篇篇。再吃第二口時，發現包子餡裡還是湯汁滿滿，鮮香味美。

樂蝦(Le Sia)

說完細膩南方菜就不得不提一提「粗獷味厚」的北方菜，這家獨到京味菜的老闆娘陳蒂娜卻說自己是一個「還沒有完成餐飲理想的人。」即使從2018年開店至今已經被多家媒體的美食專欄採訪，上過「紐約時報 」、登上「紐約客」雜誌，也拿到了EaterNY「38家紐約必吃榜單No.18」認證。

樂蝦餐館周熱賣大蝦套餐。(記者張晨/攝影)

對於這些讚譽，老闆的回覆是「可能我們運氣好吧？」問起她真正的餐飲理想，她只說了一句，「我想做一個乾淨的大排檔。」於是不斷嘗試新食材新口味，把大排檔的口味全部施法在新鮮海鮮上。

一磅大蝦、一碗米飯以及一碟滷毛豆，是這次餐館周最受歡迎的套餐，陳蒂娜表示，食客在疫情下的口味好像也變得簡單了，以前不斷推陳出新的節奏好像漸漸放緩，「讓我們有機會回歸初心，把開店時想到的第一道菜擺上食客家的餐桌。

因為疫情影響，樂蝦位於東村的店鋪不得不暫時關閉，地獄廚房店鋪依舊堅持開店，「原因就是我們希望也相信，紐約不管經歷怎樣的挑戰和困難，都會回到原來的模樣。」

鎮店外賣推薦：

牛羊肉串、蒜蓉烤茄子

烤串兒必點牛羊肉，經典款一串兒定乾坤。燒烤師傅經驗老道，食材、時間、火候三者俱備，再有孜然粉、辣椒粉和白芝麻的提香，烤出來的肉串兒口感鮮嫩，肉香濃郁，沒有讓人失望。

鎮店烤串也是食客們的必點。(樂蝦提供)

烤好的茄子軟糯綿密，醬味兒十足，與蒜蓉和蔥花一起攪拌後，甜香的茄子混合著醬料的香氣，入口鮮嫩多汁。

紐約美食周消費指南

●萬事達卡(Mastercard)持有人還有一項額外的獎勵：消費滿20元就得到返現10元的優惠，最高可減100元；使用前需要先在餐廳周頁面註冊自己的銀行卡。

●因各餐廳的外賣平台不同，建議可直接在餐廳周網站選擇餐廳入口。